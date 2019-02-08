النفط يهبط مع تضرر السوق من مخاوف نمو الطلب العالمي

مصفاة نفط في النرويج. رويترز

هبطت أسعار النفط حوالي 2% مع تضرر السوق من مخاوف من أن نمو الطلب العالمي سيتباطأ في الاثني عشر شهرا القادمة.

ويبدو أن تعافيا من مستويات منخفضة هبطت إليها أسعار الخام في أواخر ديسمبر يتعثر وسط مخاوف من أن حربا تجارية بين الولايات المتحدة والصين ستستمر وهو ما يؤثر سلبًا على الطلب.

وتواجه السوق أيضا احتمال أن منتجي النفط لن يتقيدوا بشكل صارم بالتخفيضات الإنتاجية التي تم الاتفاق عليها العام الماضي.

وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق جلسة التداول منخفضة 1.06 دولار، أو 1.7 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 61.63 دولار للبرميل.

وتراجعت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 1.37 دولار، أو 2.5 بالمئة، لتسجل عند التسوية 52.64 دولار للبرميل.

وأسعار النفط مرتفعة بنسبة 20% عن مستواها في بداية العام مع تلقيها لدعم من تخفيضات في الإمدادات تقودها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بهدف خفض وفرة المعروض بالأسواق.