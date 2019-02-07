السعودية تضخ 10.24 مليون برميل يوميًا في يناير

وزير الطاقة والصناعة و الثروة المعدنية خالد الفالح. (أرشيفية: الإنترنت)

قال مصدران في أوبك إن السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، أبلغت المنظمة أنها ضخت 10.24 مليون برميل يوميًا في يناير في إطار التزام المملكة بتعهدها خفض الإنتاج للمساعدة على موازنة سوق الخام ودعم الأسعار.

كانت منظمة البلدان المصدرة البترول وروسيا ومنتجون آخرون خارج أوبك -فيما يعرف بتحالف أوبك+- اتفقوا في ديسمبر على خفض المعروض 1.2 مليون برميل يوميًا من أول يناير، بحسب وكالة «رويترز».

وبموجب الاتفاق، يتعين على السعودية تقليص إنتاجها إلى 10.311 مليون برميل يوميًا، لكن وزير الطاقة السعودي خالد الفالح قال إن بلاده ستخفض أكثر من ذلك.

كانت المملكة ضخت 10.643 مليون برميل يوميًا من النفط في ديسمبر.