أميركا والصين تستأنفان محادثات التجارة الأسبوع المقبل في بكين

وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين. (رويترز)

قال وزير الخزانة الأميركي، ستيفن منوتشين، إنه سيتوجه مع مسؤولين أميركيين آخرين إلى بكين الأسبوع المقبل لإجراء محادثات بشأن التجارة بهدف التوصل لاتفاق لتجنب زيادة الرسوم الجمركية الأميركية على بضائع صينية في الثاني من مارس.

وقال منوتشين في مقابلة مع (سي إن بي سي) إن المحادثات التي قادها الممثل التجاري الأميركي روبرت لايتهايزر في واشنطن الأسبوع الماضي مع نائب رئيس الوزراء الصيني، ليو خه، كانت «بناءة جدًا»، بحسب وكالة «رويترز».

وأضاف منوتشين: «السفير لايتهايزر وأنا وفريق كبير سنتوجه إلى بكين الأسبوع المقبل. نحن ملتزمون بمواصلة هذه المحادثات... نحن نبذل جهدًا ضخمًا لمحاولة إبرام اتفاق قبل الموعد النهائي. ذلك هو هدفنا».

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب في خطاب حالة الاتحاد الثلاثاء إن أي اتفاق تجاري مع الصين «يجب أن يتضمن تغييرًا حقيقيًا بنيويًا لإنهاء الممارسات التجارية غير العادلة وتقليل العجز التجاري المزمن وحماية الوظائف الأميركية».

وتعهد ترامب برفع الرسوم الجمركية الأميركية على واردات صينية بقيمة 200 مليار دولار من 10% إلى 25% إذا لم يتمكن الجانبان من التوصل لاتفاق بحلول الساعة 12:01 صباحًا بالتوقيت المحلي من الثاني من مارس.

وأعلنت وزارة التجارة الأميركية أمس الأربعاء أن العجز التجاري بين الولايات المتحدة والصين بلغ 382 مليار دولار في الأحد عشر شهرًا الأولى من 2018 بما يفوق العجز البالغ 375 مليار دولار في 2017، لكن العجز التجاري تقلص في نوفمبر مقارنة مع أكتوبر.

وقال منوتشين: «نحن نركز أيضًا على تجارة عادلة وحرة للشركات الأميركية، وأن يكون لها حق الدخول إلى السوق هناك، وأن يكون هناك تكافؤ أكبر في الفرص مما سيخفض العجز التجاري»، مشيرًا إلى أن هناك الكثير من العمل المطلوب للتوصل لاتفاق.

وأضاف: «لا أعتقد أنه سيكون من المفيد التكهن بشأن النتيجة لأن لدينا الكثير من العمل المتبقي لإنجازه».