الذهب يهبط لأدنى سعر في أسبوع بفعل صعود الدولار

سبائك ذهب. (أرشيفية. رويترز)

تراجع الذهب إلى أدنى مستوياته في أكثر من أسبوع، اليوم الخميس، تحت ضغط من صعود الدولار لكن المخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وشبح إغلاق حكومي جديد في الولايات المتحدة أبقت المعدن الذي يُعد ملاذًا آمنًا فوق مستوى 1300 دولار المهم.

وبحسب وكالة «رويترز» فقد انخفض السعر الفوري للذهب 0.2% إلى 1303.75 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن لامس أدنى مستوياته منذ 29 يناير عند 1302.11 دولار. كانت الأسعار نزلت 0.7% في الجلسة السابقة في أكبر خسائرها ليوم واحد منذ 18 يناير.

وانخفضت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.5% إلى 1308.30 دولار.

وزاد البلاديوم 0.1% في المعاملات الفورية إلى 1374 دولارًا للأوقية.

واستقرت الفضة عند 15.65 دولار للأوقية بينما نزل البلاتين 0.1% إلى 802.50 دولار.