النفط ينخفض لكنه يظل مدعومًا بتخفيضات «أوبك» وعقوبات فنزويلا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 07 فبراير 2019, 08:57 صباحا
حقل نفط. (أرشيفية. رويترز)

انخفضت أسعار النفط، اليوم الخميس، بعد أن ارتفعت مخزونات النفط الخام الأميركية واستقر إنتاج البلاد عند مستوى قياسي، لكن تخفيضات الإمدادات التي تقودها منظمة «أوبك»، والعقوبات التي فرضتها واشنطن على فنزويلا قدمتا الدعم للأسواق.

وذكرت وكالة «رويترز» أن العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بلغت 53.82 دولار للبرميل بانخفاض 19 سنتًا أو 0.4% مقارنة مع السعر في التسوية السابقة.

وهبطت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 25 سنتًا أو 0.4% إلى 62.44 دولار للبرميل.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية، أمس الأربعاء، ارتفاع مخزونات النفط الخام بالولايات المتحدة 1.3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في أول فبراير إلى 447.21 مليون برميل.

في غضون ذلك، ظل متوسط الإنتاج الأسبوعي للخام الأميركي عند المستوى القياسي 11.9 مليون برميل يوميًا الذي بلغه في أواخر العام 2018.

والولايات المتحدة حاليًا أكبر منتج للنفط في العالم وتتفوق على أكبر موردين تقليديين، روسيا والسعودية.

لكن في مقابل ارتفاع الإنتاج والمخزونات النفطية الأميركية، هناك تخفيضات طوعية للإمدادات تقودها منظمة البلدان المصدرة البترول (أوبك) تهدف إلى تقليص المعروض في السوق ودعم الأسعار، فضلًا عن الأثر المتوقع للعقوبات الأميركية المفروضة على قطاع النفط الفنزويلي.

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