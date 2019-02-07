للجلسة الخامسة على التوالي.. الدولار يرتفع أمام سلة عملات كبرى

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 07 فبراير 2019, 07:44 صباحا

هبط الدولار الأسترالي بشدة يوم الأربعاء بعدما فتح البنك المركزي الباب أمام احتمال خفض أسعار الفائدة، بينما ارتفع الدولار الأمريكي للجلسة الخامسة على التوالي مقابل سلة عملات كبرى.

ونزل الدولار الأسترالي 1.67 بالمئة إلى 0.71 دولار أميركي متجها إلى أسوأ هبوط في يوم واحد منذ السابع والعشرين من يونيو 2016، بحسب «رويترز».

وزاد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة عملات، بينها اليورو والين والجنيه الاسترليني، 0.34 بالمئة إلى 96.391 .

وتلقى الدولار الأميركي دعما من بيانات أظهرت أن العجز التجاري الأمريكي هبط في نوفمبر للمرة الأولى في ستة أشهر.

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