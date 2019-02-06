مصر تقترب من الوصول لمعدل إنتاج الغاز المستهدف من حقل ظُهر

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 06 فبراير 2019, 10:37 صباحا
حقل غاز في البحر المتوسط. (أ ف ب)

قالت وزارة البترول المصرية، اليوم الأربعاء، إن إنتاج حقل الغاز ظُهر الواقع في البحر المتوسط وصل إلى 2.1 مليار قدم مكعبة يوميًا، لتقترب بذلك من معدل الإنتاج المستهدف من الحقل البالغ 3 مليار قدم مكعب يوميًا.

وقالت الوزارة، في بيان بحسب وكالة «رويترز»، إن شركاء الحقل سيستثمرون 1.2 مليار دولار في 2019-2020 لتكثيف الأنشطة التنموية بمنطقته.

وأضافت الوزارة أن استثمارات التنمية بالحقل في 2018-2019 بلغت 3.2 مليار دولار.

اكتشفت إيني الإيطالية ظُهر في 2015 ويحوي الحقل احتياطيات تقدر بواقع 30 تريليون قدم مكعبة من الغاز.

وتسعى مصر إلى تسريع الإنتاج من حقولها المكتشفة حديثًا بعد أن أعلنت توقفها عن الاستيراد نهاية العام الماضي وسعيها للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة.

وتستهدف مصر الوصول بإنتاج ظُهر إلى أكثر من ثلاثة مليارات قدم مكعبة يوميًا بنهاية العام الحالي.

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