الذهب يستقر بفعل مخاوف من تجدد الإغلاق الحكومي

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 06 فبراير 2019, 09:56 صباحا
سبائك ذهب. (أرشيفية. رويترز)

استقرت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، بعدما تعهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب في خطابه عن حالة الاتحاد ببناء جدار حدودي بينما لم يقدم سوى القليل من التوضيح بشأن المناقشات التجارية الجارية مع الصين، لكن ارتفاع الدولار حال دون تحقيق مكاسب للمعدن.

وبحسب وكالة «رويترز» فقد استقرت أسعار الذهب في المعاملات الفورية عند 1314.30 دولار للأوقية (الأونصة)، كما استقرت أيضًا العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 1318.20 دولار للأوقية.

وتحدث ترامب في مجلس النواب في مواجهة خلاف سياسي بشأن مطالبته الديمقراطيين بإنهاء معارضتهم لتمويل جدار حدودي يقول إنه ضروري لمنع الهجرة غير الشرعية وتهريب المخدرات.

وتسبب طلب ترامب تمويلًا قيمته 5.7 مليار دولار لجدار على الحدود المكسيكية في إغلاق جزئي للحكومة استمر 35 يومًا وانتهى في 25 يناير. وهدد ترامب باستئنافه إذا لم يرضه سير المفاوضات.

واستقر مؤشر الدولار بالقرب من أعلى مستوى في أسبوعين.

وانخفض السعر الفوري للبلاديوم 0.2% إلى 1379 دولار للأوقية.

وتراجعت الفضة 0.3% إلى 15.79 دولار للأوقية في حين نزل البلاتين 0.1% إلى 815 دولارًا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الشلماني يدلي بتصريحات هامة ستؤثر في الشأن الكروي الليبي
رياضة محلية
إسماعيل لـ«بوابة الوسط»: استقلت من خليج سرت احترامًا لنفسي والمدرب في ليبيا لا ...
رياضة محلية
باحث يكتشف ديناصورًا لديه أشواك على ظهره
علوم وتكنولوجيا
«بصمة» روسي و«برد» ديبالا مع «ثورة» روما.. تلهب الدوري الإيطالي
رياضة عالمية
عملاق كندي ينضم لسلة الأهلي طرابلس
رياضة محلية
أنجيلينا جولي تزور مخيمًا للاجئي الروهينغا في بنغلاديش
ثقافة وفن
الطويل: القوات التي توجهت للجنوب تابعة للجيش الليبي
ليبيا
بيع فستان نيكول سابا الماسي بالمزاد بعد التعديل
أناقة وجمال
وزير التعليم المفوض: مبادرات حقيقية لتغيير التعليم قريبًا
ليبيا
بدء رحيل موظفي المصارف الأميركية من لندن بسبب بريكست
اقتصاد
سلامة: إذا قلنا تؤجل الانتخابات لحين جمع السلاح سوف ننتظر لسنوات.. المهم إسكات ...
ليبيا
«اللشمانيا» تفتك بأجساد الأطفال: انتشار واسع.. وبطء حكومي
ليبيا
 المزيد من اقتصاد

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

حفرة تكشف بالصدفة نفقًا يؤدي إلى مصرف