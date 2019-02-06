الذهب يستقر بفعل مخاوف من تجدد الإغلاق الحكومي

سبائك ذهب. (أرشيفية. رويترز)

استقرت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، بعدما تعهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب في خطابه عن حالة الاتحاد ببناء جدار حدودي بينما لم يقدم سوى القليل من التوضيح بشأن المناقشات التجارية الجارية مع الصين، لكن ارتفاع الدولار حال دون تحقيق مكاسب للمعدن.

وبحسب وكالة «رويترز» فقد استقرت أسعار الذهب في المعاملات الفورية عند 1314.30 دولار للأوقية (الأونصة)، كما استقرت أيضًا العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 1318.20 دولار للأوقية.

وتحدث ترامب في مجلس النواب في مواجهة خلاف سياسي بشأن مطالبته الديمقراطيين بإنهاء معارضتهم لتمويل جدار حدودي يقول إنه ضروري لمنع الهجرة غير الشرعية وتهريب المخدرات.

وتسبب طلب ترامب تمويلًا قيمته 5.7 مليار دولار لجدار على الحدود المكسيكية في إغلاق جزئي للحكومة استمر 35 يومًا وانتهى في 25 يناير. وهدد ترامب باستئنافه إذا لم يرضه سير المفاوضات.

واستقر مؤشر الدولار بالقرب من أعلى مستوى في أسبوعين.

وانخفض السعر الفوري للبلاديوم 0.2% إلى 1379 دولار للأوقية.

وتراجعت الفضة 0.3% إلى 15.79 دولار للأوقية في حين نزل البلاتين 0.1% إلى 815 دولارًا.