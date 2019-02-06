الدولار يعوض خسائره ويرتفع مقابل ست عملات رئيسة

امرأة تمسك بأوراق نقد فئة 100 دولار. (رويترز)

ارتفع الدولار، الثلاثاء، مقابل سلة عملات كبرى قبيل خطاب حالة الاتحاد الذي ألقاه الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمام الكونغرس.

وأدى استمرار تحسن إقبال المستثمرين على المخاطرة إلى ضغوط على عملات الملاذ الآمن، حيث انخفض الفرنك السويسري، بينما قفز الدولار الأسترالي.

وزاد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسة، 0.22% إلى 96.064. لكن المؤشر، الذي بلغ أعلى مستوى في أكثر من أسبوع عند 96.12 في وقت سابق من الجلسة، دون تغير يذكر هذا العام. وانخفض اليورو 0.2% مقابل الدولار.

وارتفع الدولار الأسترالي بقوة، ليعوض خسائر تكبدها في وقت سابق بعد أن أبقى بنك الاحتياطي الأسترالي (البنك المركزي) على أسعار الفائدة عند مستويات متدنية قياسية في أول اجتماع له هذا العام لكنه بدا أقل ميلاً إلى التيسير النقدي بالمقارنة مع التوقعات.

وهبط الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوى في أسبوعين، بينما انخفض الدولار الكندي مقابل نظيره الأميركي مع تراجع أسعار النفط.