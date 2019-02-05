مجلس شحات التسييري: توقيع اتفاق مشروع ميناء سوسة البحري مطلع مارس

البيضاء - بوابة الوسط: يزيد الحبل | الثلاثاء 05 فبراير 2019, 02:34 مساء
جانب من ساحل مدينة سوسة بمنطقة الجبل الأخضر. (الإنترنت)

أعلن مكتب الإعلام للمجلس التسييري لبلدية شحات أن توقيع اتفاق مشروع ميناء سوسة البحري سيكون في 3 مارس المقبل.

جاء ذلك، عقب اجتماع عميد المجلس التسييري للبلدية، حسين بودرويشة، مع الوفد المستثمر الأميركي للمشروع ووكيلة وزارة الدفاع في حكومة بوش الابن وخبير في الاتصالات الأميركية للشركة (قادري).

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وأوضح المكتب في تصريح إلى «بوابة الوسط» أن الاجتماع حضره مسؤولو مصلحة الموانئ والنقل البحري بالحكومة الموقتة، حيث ناقش الحاضرون ترتيبات توقيع الاتفاق لمشروع ميناء سوسة في 3 مارس المقبل، ومدى تجاوب المواطنين معه.

وأكد بودرويشة للحاضرين سعي المجلس في التواصل مع المنظمات الإنسانية والتعليمية من أجل التطوير والتعليم لفئة الشباب في عدة مجالات لتنمية القدرات والأعمال، مشيرًا إلى أن المشروع سيخلق فرص العمل للكثير من الشباب من مختلف المناطق القريبة إلى جانب تحسين الخدمات لكونه مشروعًا حيويًا للمنطقة خاصة وللبلاد عامة.

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