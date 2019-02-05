نيكي يغلق منخفضًا وحذر النتائج يوقف مكاسبه الأخيرة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 05 فبراير 2019, 10:46 صباحا
رجل ينظر إلى لوحة إلكترونية تعرض مؤشر نيكي في طوكيو (ا ف ب)

تخلى المؤشر «نيكي» الياباني عن مكاسبه المتواضعة، يوم الثلاثاء، ليغلق على انخفاض، منهيًا اتجاهًا صعوديًا استمر لثلاثة أيام، مع استيعاب السوق مجموعة من نتائج الشركات.

ووفق «رويترز»، نزل نيكي 0.19% مسجلاً 20844.45 نقطة بعدما لامس المؤشر القياسي لفترة وجيزة 20981.23 نقطة وهو أعلى مستوى منذ 19 ديسمبر.

وارتفع «نيكي» في الجلسات الثلاث السابقة ولامس أعلى مستوى في سبعة أسابيع بعدما أغلقت المؤشرات الرئيسة الثلاثة في وول ستريت يوم الإثنين قرب أعلى مستوى للجلسة.

وفقد سهم فاست للتجزئة ذو الثقل 2.8% عقب إعلان الشركة هبوط المبيعات 1% على أساس سنوي في يناير.

ونزل سهم بناسونيك كورب 2.5% بعد أن خفضت شركة الإلكترونيات توقعات الأرباح السنوية، وقالت إن تباطؤ الاقتصاد الصيني أضر بالطلب على مكونات السيارات ومعدات المصانع. وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقًا 0.1% إلى 1582.88 نقطة.

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