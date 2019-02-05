النفط يهبط بفعل بيانات أميركية مخيبة للآمال

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 05 فبراير 2019, 07:41 صباحا
مصفاة نفط في النرويج. رويترز

هبطت أسعار النفط الإثنين بعد بيانات مخيبة للآمال حول المصانع في الولايات المتحدة، أثارت مخاوف جديدة بشأن تباطؤ في الاقتصاد العالمي، لكن الخسائر كانت محدودة حيث تشير تخفيضات الإنتاج التي تقودها أوبك والعقوبات الأميركية على فنزويلا إلى انخفاض المعروض.

وانخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 24 سنتًا، أو ما يعادل 0.38%، لتبلغ في التسوية 62.51 دولار للبرميل. وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 70 سنتًا، أو ما يعادل 1.27%، لتبلغ في التسوية 54.56 دولار للبرميل.

وضغطت على الأسواق بيانات من الحكومة الأميركية تُظهر أن الطلبيات الجديدة الخاصة بالسلع الأميركية المصنعة في الولايات المتحدة هبطت على غير المتوقع في نوفمبر مع انخفاض حاد في الطلب على الآلات والمعدات الكهربائية.

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