صندوق النقد يوافق على شريحة خامسة لقرض مصر

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 04 فبراير 2019, 11:01 مساء
شعار صندوق النقد الدولي في واشنطن

قال وزير المالية المصري محمد معيط، اليوم الاثنين، إن صندوق النقد الدولي وافق على صرف شريحة خامسة قدرها ملياري دولار من قرض لبلاده بقيمة إجمالية 12 مليارًا.

وعرض صندوق النقد الدولي برنامج القرض البالغ أجله ثلاث سنوات في عام 2016، بعد أن وافقت مصر على حزمة إصلاحات شملت خفض قيمة عملتها المحلية الجنيه وتقليص دعم الطاقة وفرض ضريبة للقيمة المضافة.

صندوق النقد يوافق لمصر على شريحة رابعة من القرض

وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، عقد مساء الإثنين، اجتماعه من أجل التصويت على صرف الشريحة الخامسة من قرض الصندوق إلى مصر، والذي انتهى بموافقته على منحها 2 مليار دولار، خلال الأسبوع الجاري.

وأصدر الصندوق تقريرًا في يوليو 2018، عن نتائج برنامج الإصلاح الهيكلي للاقتصاد المصري، أكد فيه إصرار الجهات الحكومية المصرية على رفع تصنيفها وترتيبها بين اقتصاديات الدول، متوقعًا انتعاشة في السياحة وارتفاع إنتاج الغاز الطبيعي، وأن تنخفض نسبة الدين العام بشكل ملحوظ بحلول عام 2023.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«بصمة» روسي و«برد» ديبالا مع «ثورة» روما.. تلهب الدوري الإيطالي
رياضة عالمية
عملاق كندي ينضم لسلة الأهلي طرابلس
رياضة محلية
أنجيلينا جولي تزور مخيمًا للاجئي الروهينغا في بنغلاديش
ثقافة وفن
بيع فستان نيكول سابا الماسي بالمزاد بعد التعديل
أناقة وجمال
وزير التعليم المفوض: مبادرات حقيقية لتغيير التعليم قريبًا
ليبيا
بدء رحيل موظفي المصارف الأميركية من لندن بسبب بريكست
اقتصاد
سلامة: إذا قلنا تؤجل الانتخابات لحين جمع السلاح سوف ننتظر لسنوات.. المهم إسكات ...
ليبيا
حفرة تكشف بالصدفة نفقًا يؤدي إلى مصرف
منوعات
«اللشمانيا» تفتك بأجساد الأطفال: انتشار واسع.. وبطء حكومي
ليبيا
رئيس مجلس «شيوخ» ليبيا: دولة القانون ونزع السلاح ضمانات اتفاق طرابلس (حوار)
ليبيا
بمساعدة النمسا.. سيالة: عرض تصور لمراقبة الحدود الجنوبیة على الاتحاد الأوروبي في...
ليبيا
السفارات الليبية.. ابتزاز مناطقي واستنزاف مالي
ليبيا
 المزيد من اقتصاد

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الكثير من معجون الأسنان يعرّض الأطفال لهذا الخطر