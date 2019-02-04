صندوق النقد يوافق على شريحة خامسة لقرض مصر

شعار صندوق النقد الدولي في واشنطن

قال وزير المالية المصري محمد معيط، اليوم الاثنين، إن صندوق النقد الدولي وافق على صرف شريحة خامسة قدرها ملياري دولار من قرض لبلاده بقيمة إجمالية 12 مليارًا.

وعرض صندوق النقد الدولي برنامج القرض البالغ أجله ثلاث سنوات في عام 2016، بعد أن وافقت مصر على حزمة إصلاحات شملت خفض قيمة عملتها المحلية الجنيه وتقليص دعم الطاقة وفرض ضريبة للقيمة المضافة.

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وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، عقد مساء الإثنين، اجتماعه من أجل التصويت على صرف الشريحة الخامسة من قرض الصندوق إلى مصر، والذي انتهى بموافقته على منحها 2 مليار دولار، خلال الأسبوع الجاري.

وأصدر الصندوق تقريرًا في يوليو 2018، عن نتائج برنامج الإصلاح الهيكلي للاقتصاد المصري، أكد فيه إصرار الجهات الحكومية المصرية على رفع تصنيفها وترتيبها بين اقتصاديات الدول، متوقعًا انتعاشة في السياحة وارتفاع إنتاج الغاز الطبيعي، وأن تنخفض نسبة الدين العام بشكل ملحوظ بحلول عام 2023.