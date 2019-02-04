معدل التضخم في تركيا يسجل ارتفاعًا محدودًا الشهر الماضي

شعار البنك المركزي التركي

ارتفع معدل التضخم في تركيا بنسبة 1.06% في يناير مقارنة بديسمبر، بعد تباطؤ استمر شهرين، ليصبح معدله السنوي 20.35%، مدفوعًا بارتفاع أسعار المواد الغذائية، بحسب ما أظهرت إحصاءات رسمية الإثنين.

وأفاد مكتب الإحصاءات التركي، وفق «فرانس برس»، بأنه تم تسجيل الزيادة الشهرية الأعلى في معدلات التضخم المرتبطة بأسعار الأغذية لتبلغ 6.43%.

وشهدت تركيا خلال الأشهر الأخيرة زيادة كبيرة في معدلات التضخم، التي بلغت أعلى نسبة في أكتوبر عند أكثر من 25%.

وخفض البنك المركزي التركي توقعاته بشأن معدلات التضخم الأسبوع الماضي. ورجح أن يبلغ معدل التضخم خلال 12 شهرًا 14.6% بحلول نهاية 2019، وهو أقل من التقديرات التي أصدرها في أكتوبر، وتحدثت عن معدل قدره 15.2%.

وتم خفض التوقعات بشأن التضخم للعام 2020 إلى 8.2% مقارنة بـ9.3%، بينما أفاد المصرف المركزي بأنه يأمل بأن يستقر ارتفاع الأسعار عند نحو 5% على الأمد المتوسط.

وتوقع الخبير في مجال الأسواق الناشئة في مركز «كابيتال إيكونوميكس» في لندن، جيسون توفي، أن ينخفض معدل التضخم في تركيا خلال الأشهر المقبلة. وأوضح: «بالنظر إلى المستقبل، فمن الثابت أن التضخم (في أسعار) الأغذية موقت، ونتوقع أن ينخفض معدل التضخم خلال الأشهر القليلة المقبلة».

لكنه أشار إلى أن تقرير المصرف المركزي الأخير عن التضخم تبنى نبرة أكثر تشددًا نسبيًّا مما كان متوقعًا. وقال: «نتيجة ذلك، نعتقد أن لجنة السياسة النقدية لن تخفض معدلات الفائدة قبل منتصف العام عندما يرجح أن يتراجع التضخم بشكل كبير».

وخسرت الليرة التركية نحو 30% من قيمتها مقابل الدولار في 2018، على وقع التوتر الدبلوماسي مع الولايات المتحدة الذي تصاعد في أغسطس الماضي.

وفي أعقاب أزمة العملة، رفع البنك المركزي معدلات الفائدة أكثر من ست نقاط مئوية إلى 24%. لكن الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، يعارض رفع معدلات الفائدة، ما يثير قلقًا حيال مدى استقلال المصرف.