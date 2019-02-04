جريدة نقلاً عن وثيقة حكومية: ألمانيا قد تعاني من عجز ميزانية لسنوات

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 04 فبراير 2019, 11:16 صباحا
وزير المالية الألماني أولاف شولتس (د ب ا)

أفادت جريدة «بيلد» نقلاً عن وثيقة حكومية داخلية بأن ألمانيا ستواجه عجزًا في الميزانية يصل إلى 25 مليار يورو (29 مليار دولار) بحلول العام 2023 ما لم ترشد الإنفاق، إذ من المنتظر أن تنخفض حصيلة الضرائب بينما ترتفع الأجور.

وذكرت وكالة «رويترز»، أن احتمال تسجيل عجز في الميزانية ينطوي على تدهور كبير للأوضاع المالية لأكبر اقتصاد في أوروبا، والذي سجل فائضًا بلغ 11.2 مليار يورو في العام الماضي.

جاء التحذير في تقرير أعده وزير المالية، أولاف شولتس، لزملائه في الحكومة في إطار الاستعداد لمناقشات دورية لخطط الميزانية.

ودفعت التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة والتأثير المحتمل لخروج بريطانيا دون اتفاق من الاتحاد الأوروبي، ألمانيا لخفض توقعات النمو للعام الجاري 1%، في حين تقترب دورة الازدهار التي شهدتها قاطرة الاقتصاد الأوروبي لعشر سنوات من نهايتها.

ونشرت «بيلد» أن انخفاض حصيلة الضرائب في ظل أوضاع أكثر صعوبة سيقود لفقد الميزانية خمسة مليارات يورو سنويًا. وتعني فجوة قدرها 25 مليار يورو عجزًا في الميزانية يقل عن 1% من الناتج المحلي الإجمالي الحالي.

وقالت الجريدة إنه جرى تحذير الوزارات المشاركة في اجتماع للتخطيط للميزانية الأسبوع الماضي بأن تكبح الإنفاق لأسباب، منها الزيادة الكبيرة في فاتورة أجور الحكومة التي من المتوقع أن تبلغ 35 مليار يورو في 2020 من 31 مليار يورو في 2016.

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