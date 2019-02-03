المصارف الأسترالية تترقّب تغييرًا تاريخيًا

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 03 فبراير 2019, 03:19 مساء

تنشر لجنة للتحقيق في الانتهاكات المرتكبة في القطاع المصرفي الذي يدرّ أرباحًا كبيرة تقريرها الإثنين في أستراليا، في حدث من شأنه أن يؤدي إلى تغيير تاريخي في القواعد المنظِمّة للقطاع المالي في القارّة.

ويرى خبراء، وفق ما نقلت وكالة «فرانس برس»، أن لجنة التحقيق الملكية قد توصي بإصلاحات تشريعية واسعة وبآلية تنظيمية، تتضمن تقليصًا لقيمة المرتبات السخية التي يتلقاها المصرفيون وكذلك ملاحقات جنائية بحقّ بعض المسؤولين رفيعي المستوى.

ويشهد القطاع المالي الأسترالي المتضمّن أربع شركات كبرى (مصرف الكومنولث والمصرف الوطني الأسترالي ومجموعة أستراليا ونيوزيلندا المصرفية ومصرف ويستباك) اضطرابات منذ عدة سنوات.

ويشكك بأن المصارف الكبرى قامت بعمليات احتيال في القروض السكنية والتأمين على الحياة أو عبر تقديم نصائح خاطئة للزبائن.

وألقى الضوء على انتهاكات متمثّلة بفرض رسوم على زبائن متوفين منذ عشر سنوات وحالات قبول الموظفين لمغلفات تتضمن نقدًا مقابل قبولهم قروضًا مشبوهة.

وأجبرت تلك الفضائح المتتالية الحكومة المحافظة، الملتزمة حتى الآن بقضية هذا القطاع، على طلب تأسيس لجنة التحقيق الوطنية في نهاية العام 2017. وفي تقريرها الأولي في أواخر سبتمبر، انتقدت اللجنة المصارف على «جشعها».

ورأى وورن ستابلز أستاذ الإدارة في المعهد الملكي للتكنولوجيا في ملبورن أن «تعديلات جوهرية ستحصل (...) في ما يتعلق بتعزيز (صلاحيات) الهيئات التنظيمية وتشديد العقوبات».

مصالح شخصية
وأظهرت الحكومة الأسترالية حذرًا حول تنفيذ توصيات التقرير، فيما وعدت المعارضة العمالية بدعمها كاملةً.

مع ذلك يتوقع المحللون أن يقف النواب صفًا واحدًا خلف استنتاجات التقرير وتوصياته التي يحتمل أن تكون مدويةً، مع اقتراب الانتخابات التشريعية المرتقبة في منتصف مايو بهدف إرضاء الناخبين المعادين على نطاق واسع للقطاع المصرفي.

وفي الدرجة الأولى، تستهدف التوصيات تنظيمات ينظر إليها على أنها شديدة اللين، وكذلك شروط منح القروض السكنية، بالإضافة إلى التخطيط المالي وقطاع التأمين ونظام التقاعد.

وألقت جلسات الاستماع التي عقدتها اللجنة المَلكية الضوء على تصرفات المصارف والكوادر المصرفية، التي تنتهك بشكلٍ دوري القواعد التنظيمية، مضحّيةً بمصالح الزبائن لحساب مصالحها الشخصية، كما أنها تمنح قروضًا لأشخاص رغم عدم قدرتهم على دفعها.

وخفّفت المصارف الرئيسة في الأيام الأخيرة إصدار الأوراق المالية بانتظار صدور التقرير.

رواتب مضخّمة
والمصارف الأسترالية الأربعة الكبرى تشكّل جزءًا من المؤسسات المالية التي تحقق أكبر الأرباح في العالم. وتتلقى الإشادة منذ عشرة سنوات بسبب قدرتها على إدارة الأزمة المالية وتفوقها بذلك على منافسيها الأميركيين أو الأوروبيين.

غير أن الأزمة المالية ألقت الضوء على ندرة معاقبة سوء تصرف المديرين في تلك المؤسسات. ولذلك يرى ستابلز أنه تجب معالجة المشكلة من جذورها على نحو تقديم رواتب على أساس معيار الكفاءة.

وقال ستابلز، لـ«فرانس برس»، إن «أرباح تلك المصارف كانت لا تضاهى. أعتقد أن الكثير من مديريها وموظفيها معتادون على رواتب مضخّمة».

ورأى أن «عدم معالجة مشكلة الرابط بين الرواتب والنتائج، مع الاستمرار في مكافأة الموظفين ماليًا لمساهمتهم في الربحية العامة، يهدّد بإخفاق الإصلاحات بشكل هائل». وتوقع بعض المحللين أن توصي اللجنة بتعديل نظام الرواتب والمكافآت.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الهلال يقلب خسارته لفوز مثير أمام دارنس
رياضة محلية
تصريحات فاصلة لرئيس هيئة الشباب والرياضة في ليبيا بعد رصد 7 مليون دينار
رياضة محلية
تعرف على أسوأ عام في تاريخ الهواتف الذكية
علوم وتكنولوجيا
يوفنتوس يضمد جراحه أمام بارما.. وروما في مهمة انتحارية أمام ميلان
رياضة عالمية
كأس إسبانيا: برشلونة يواجه ريال مدريد في نصف النهائي
رياضة عالمية
منظمة تنفي اغتيال رئيس مؤسسات المجتمع المدني بسبها: الصورة مفبركة
ليبيا
بمساعدة النمسا.. سيالة: عرض تصور لمراقبة الحدود الجنوبیة على الاتحاد الأوروبي في...
ليبيا
السفارات الليبية.. ابتزاز مناطقي واستنزاف مالي
ليبيا
«جريدة الوسط»: سباق الحل بين «العسكري» و«السياسي»
ليبيا
كاركاتير خيري - غسان سلامة والأزمة الليبية
كاريكاتير
تعرف على الموعد النهائي لاستكمال مباراة الأهلي طرابلس والمحلة
رياضة محلية
تقنية الجيل الخامس تجلب المزيد من المنافع والمخاطر
علوم وتكنولوجيا
 المزيد من اقتصاد

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

المواد الغذائية الأكثر فائدة للقلب