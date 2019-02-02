«أوبك»: توقعات بـ 100 مليون برميل نفط يوميا استهلاك العالم في 2019

عامل عراقي في مصفاة للنفط بالناصرية. (أرشيفية" الانترنت)

توقعت منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» زيادة الطلب على النفط في العام 2019، نتيجة لارتفاع الطلب على الخام من بعض الدول الآسيوية الناشئة، في حين توقعت انخفاض نمو إمدادات الدول المنتجة للنفط.

وقالت المنظمة في تقريرها لشهر يناير أن الطلب على النفط في العام الجاري سيزيد بمقدار 1.29 مليون برميل يوميًا، ليبلغ الاستهلاك العالمي حوالي 100.08 مليون برميل يوميًا، إثر زيادة الطلب من دول آسيوية، خصوصًا الهند والصين وإندونسيا وسنغافورة وتايلاند، لكن الطلب على الخام من دول أوبك سينخفض بنحو 900 ألف برميل يوميا ليصل إلى 30.8 مليون برميل يوميًا، مقارنة 31.7 مليون برميل يوميًا تقديرات العام 2018.

كما توقع التقرير أن تقود دول منظمة «التعاون الاقتصادي والتنمية» (أوسيد) الطلب على الخام، وأن تستهلك حوالي 10.4 مليون برميل إضافية يوميًا خلال العام الجاري، وأن تستهلك دول المنظمة حوالي250 ألف برميل إضافية يوميًا.

زيادة الطلب الآسيوي خصوصا من الهند والصين وإندونيسيا وسنغافورة وتايلاند

وفيما يخص إمدادات النفط، أشار التقرير إلى أن إمدادات الدول المنتجة للنفط من خارج «أوبك» ستنخفض بحوالي 600 ألف برميل يوميًا، ليبلغ إنتاجها حوالي 64.16 مليون برميل يوميًا، بسبب تراجع توقعات النمو في كندا وانخفاض الإمدادات من المكسيك والنرويج، لكنه توقع ارتفاعا طفيفا في نمو الإمدادات من منتجي النفط من دول منظمة «أوسيد» بمقدار 1.51 مليون برميل يوميًا ليبلغ 29.61 مليون برميل يوميًا.

ورجح التقرير زيادة الإنتاج النفطي من روسيا في العام 2019، رغم اتفاق خفض الإنتاج الموقع مع «أوبك»، لافتا إلى زيادته في ديسمبر الماضي إلى 11.65 مليون برميل يوميًا، بزيادة قدرها 80 ألف برميل يوميًا عن شهر نوفمبر، فيما توقع انكماش طفيف في إنتاج النفط من الصين بمقدار 200 الف برميل يوميًا.

يشار إلى أن الإنتاج الكلي لمنظمة «أوبك» انخفض في الربع الأخير من العام 2018، بسبب تراجع الإنتاج في ليبيا وإيران، إذ بلغ إنتاج ليبيا 928 ألف برميل يوميًا في ديسمبر، من 1.6مليون برميل يومًيا في نوفمبر، كما نزل الإنتاج في إيران إلى 2.76 مليون برميل من 2.92 مليون برميل يوميًا في نوفمبر.

ارتفاع سعر سلة «أوبك» بشكل عام بنسبة 33% أو 17.35 دولار للبرميل، للعام الثاني على التوالي

وخلال العام 2018، ارتفع سعر سلة «أوبك» بشكل عام بنسبة 33% أو 17.35 دولار للبرميل، للعام الثاني على التوالي، مدفوعًا بتحقيق توازن نسبي في السوق العالمي وطلب ثابت على النفط. لكن عادت الأسعار إلى الانخفاض في شهر ديسمبر ووصلت إلى مستوى 56.94 دولار للبرميل، وهو المستوى الأقل منذ أكتوبر 2017، وذلك بسبب مخاوف لاتزال مسيطرة على الأسواق بشأن الإمدادات العالمية والطلب على الخام، وسط حالة من عدم اليقين بشأن النمو الاقتصادي، في إشارة على مدى هشاشة السوق للتغيرات السياسية والاقتصادية.

وحمل التقرير توقعات ثابتة لنمو الاقتصاد العالمي في العام 2019 عند نسبة 3.5%، فيما خفض توقعاته للنمو في الولايات المتحدة ودول منظمة «أوسيد» إلى 2.6% مقارنة بـ2.9% في العام 2018.

وتوقع التقرير أن تبلغ نسبة النمو في أوروبا 1.7% في 2019 انخفاضًا من 1.9% في 2018، وفي اليابان حوالي 1%. أما بالنسبة لأكبر مستهلكي النفط الصين والهند قال التقرير أن نسب النمو ستصل إلى 7.2% و6.1% على التوالي، فيما ستصل إلى 1.7% في روسيا.

الدول المنتجة من خارج منظمة أوبك تضخ 64.16 مليون برميل يوميا

وأرجع التقرير توقعاته المنخفضة لنمو الاقتصاد العالمي إلى استمرار التحديات الضاغطة على الاقتصاد العالمي وأهمها التوترات التجارية المستمرة بين الصين والولايات المتحدة، أكبر اقتصادين بالعالم، وسياسات التشديد النقدي المتبعة في بعض الدول، خصوصًا من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، إلى جانب التحديات المتعددة أمام الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.

أضف إلى ذلك حالة عدم اليقين المتعلقة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، خصوصًا مع رفض البرلمان نص الاتفاق الذي تقدمت به رئيسة الوزراء تيريزا ماي، والمشكلات المالية التي تؤرق اقتصاد بعض دول الاتحاد الأوروبي، كذلك الزيادة المتوقعة في ضريبة المبيعات باليابان.

للاطلاع على العدد 167 من جريدة «الوسط» اضغط هنا