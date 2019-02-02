ملف الطاقة مفتاح حل الأزمة في السودان

احتجاجات السودان (الإنترنت)

يُشكِّل ملف الطاقة مفتاح حل الأزمة في السودان التي تحاول تقليل أسباب الاحتجاجات الشعبية التي تستمر منذ أكثر من شهر؛ بسبب الغلاء المتصاعد، لاسيما بعدما شهدت الأسواق شحًا في الوقود على مدار الأشهر الماضية، وذلك تزامنًا مع أزمة نقص النقد الأجنبي، مما أعاق الاستيراد وتسبب في حدوث ارتفاعات متوالية في أسعار الوقود.

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وتفاقمت أزمة الوقود مع قفزة غير مسبوقة في سعر لتر البنزين في منتصف عام 2018، إلى نحو 80 جنيهًا، بما يمثل 16 ضعف سعره الرسمي البالغ 6.1 جنيهات.

وترجع مشكلة نقص الوقود إلى خسارة السودان قسمًا كبيرًا من حقول النفط إثر انفصال جنوبه، الأمر الذي تراجع إنتاجه من النفط بشدة إلى نحو 86 ألف برميل يوميًا في عام 2017، أى بنسبة تقل 81% عن مستوياته البالغة 462 ألف برميل يوميًا قبل الانفصال بعام واحد، وفق ما ذكره تقرير مركز «المستقبل - أبو ظبي».

وإزاء ذلك تُحاول الحكومة تخفيف الأزمة عبر زيادة الاستيراد لتلبية احتياجات الأسواق من البنزين والجازولين وغيرها، غير أنّ مشكلة نقص العملات الأجنبية تدفع الحكومة لإبرام اتفاقيات نفطية مع شركاء لمدة تتراوح ما بين 3 و4 أعوام لتزويدها بالمشتقات البترولية على أن يتم تسديد المدفوعات آجلاً.

ويبقى خيار آخر أمام الحكومة للتغلب على الأزمة يتمثل في تعزيز الشركات الروسية عمليات التنقيب عن النفظ والغاز في أراضي السودان وبناء مصفاة نفط جديدة في بورتسودان، بما قد يخفف من حدة أزمة الطاقة على المدى الطويل.

لكنّ مشكلة تهالك المصافي النفطية يظل تحديًا آخر، جعل طاقتها لتكرير النفط محدودة ولا تتجاوز حاليًا نحو 105 آلاف برميل يوميًا عبر مصفاتين هما مصفاة الأبيض بطاقة 15 ألف برميل يوميًا، ومصفاة الخرطوم بطاقة 90 ألف برميل يوميًا، واللتان تعانيان بين الحين والآخر من انقطاعات متكررة في الإنتاج نتيجة مشكلات التعطل المفاجئ.

ووفقًا لتقديرات وزارة النفط والغاز والمعادن، تستورد البلاد ما يتراوح ما بين 1.5 إلى 2.5 مليون طن من المشتقات النفطية سنويًا، أى حوالي ثُلث استهلاكها السنوي الذي يقدر بما بين 5 إلى 6 ملايين طن.

وبدأت السودان بناء شراكات مع الجانب الروسي مؤخرًا، حيث أبرمت وزارة النفط السودانية في يوليو 2018 اتفاقية مع شركة «روس جيولوجيا» للتنقيب عن النفط والغاز والاستثمار في «مربع 15» على الجرف القاري في البحر الأحمر، وهو ما قد يلبي - نسبيًا - تطلعات السودان لزيادة إنتاجها من النفط والغاز الطبيعي، كما أجرت وزارة النفط أيضًا مباحثات فنية مع شركة «روس جيولوجيا»، في يناير الجاري، لبناء مصفاة جديدة في مدينة بورتسودان بطاقة 222 ألف برميل يوميًا.

ويُضاف إلى ما سبق اتفاق الدولتين في مارس 2018، على خارطة طريق للشروع في الخطوات التنفيذية لبناء محطة نووية للأغراض السلمية منتصف العام الجاري، والتي تأتي بناءً على توقيع اتفاق تعاون حول الطاقة النووية السلمية في عام 2017.

غير أنّ المشروعات التي جرى الاتفاق بشأنها ربما يستغرق وقتًا طويلاً لتنفيذها نظرًا لطبيعتها الفنية والسياسية المعقدة، فضلاً عن أنها قد تواجه عقبات عديدة يتعلق أههما باضطراب الأوضاع الاقتصادية والمالية والسياسية في السودان خلال المرحلة الراهنة، بما قد يدفع الشركات الروسية إلى تأجيل تنفيذها حتى عودة الاستقرار في الداخل.

وتأتي أزمة الكهرباء واحدة من التحديات الأخرى التي تُواجه الحكومة السودانية، ما تزياد الاحتجاجات الشعبية الناقمة على السياسات الحكومية، لاسيما أنّ التيار الكهربائي متوفر لـ20% فقط من سكان السودان البالغين 40 مليونًا، في حين يبلغ عدد المشتركين في العاصمة الخرطوم نحو 700 ألف مشترك فقط، بما في ذلك المؤسسات والشركات الحكومية، في وقت لا تتجاوز فيه الطاقة المنتجة ثلاثة آلاف ميغاوات.

ولجأت الحكومة نهاية العام الماضي لبدائل لتعويض الطلب المتزايد على التيار، من خلال توقيع وزارة الكهرباء عقدًا مع شركة (EMD Interactional) باعتبارها واحدة من أكبر الشركات العالمية العاملة في مجال التخطيط لطاقة الرياح وفقًا للمواصفات الفنية، للتوجه نحو تنوع مصادر الطاقة وتطوير قدرات السودان من أجل استقرار الإمداد الكهربائي للخدمات الصناعية والزراعية والسكنية وغيرها من الاستخدامات الضرورية، بالاستفادة من كثافة واستقرار واستمرار طاقة الرياح في السودان.

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إلى ذلك تبقى الخيارات المتاحة أمام الحكومة السودانية رهينة الدعم الخارجي لنظام عمر البشير، بيد أنّ ذلك يحتاج إلى استقرارسياسي مع تراجع الاحتجاجات التي تجعل مصير النظام غامضًا، هذا فضلاً عن أزمات داخلية تتمثل في ضعف كفاءة قطاع النفط التي تزايدت مع تراجع الاستثمارات خلال الفترة الماضية بسبب العقوبات الأميركية التي فرضت على البلاد لمدة 24 عامًا.