أسعار النفط تصعد 3% بدعم من العقوبات الأميركية على فنزويلا

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 02 فبراير 2019, 07:54 صباحا
منشآت نوفوبرتوفسكويي لتكثيف النفط والغاز من حقل غازبروم العملاق للغاز والنفط في شمال روسيا

صعدت أسعار النفط ثلاثة في المئة يوم الجمعة بدعم من بيانات قوية للوظائف في الولايات المتحدة وعلامات على أن عقوبات أميركية على صادرات فنزويلا ساعدت في تقليل المعروض من الخام.

ولقيت الأسعار دعما أيضا من بيانات أظهرت أن شركات الحفر النفطي في أميركا خفضت عدد حفارات النفط هذا الأسبوع.

وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول مرتفعة 1.91 دولار، أو 3.14 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 62.75 دولار للبرميل، منهية الأسبوع على مكاسب بحوالي 2 في المئة.

وصعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.47 دولار، أو 2.73 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 55.26 دولار للبرميل موسعة مكاسبها على مدار الأسبوع إلى 3 في المئة.

وقفزت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها للجلسة بعد أن قالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة إن شركات الحفر النفطي في الولايات المتحدة خفضت عدد حفارات النفط النشطة لرابع أسبوع في الأسابيع الخمسة الماضية. وكانت بيانات الأسبوع الماضي قد أظهرت أن عدد الحفارات في يناير سجل أكبر هبوط شهري منذ أبريل 2016.

ويعتقد محللون أن سوق النفط ستكون أكثر توازنا في 2019 بعد تخفيضات في الإمدادات من منظمة أوبك.

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