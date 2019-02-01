هدنة الحرب التجارية.. بكين تعد بزيادة وارداتها من السلع الأميركية

علما الصين والولايات المتحدة. (رويترز)

وافقت الصين خلال محادثات تجاريّة مع الولايات المتّحدة، على زيادة وارداتها من السلع الأميركيّة وتعزيز التعاون في مجال حماية الملكيّة الفكريّة ما يمثل انفراجة في الحرب التجارية، بحسب ما ذكرت، الجمعة، وكالة أنباء الصين الجديدة.

وأشارت الوكالة إلى أنّ الجانبين «يُعلّقان أهمّية كبيرة على مسائل حماية الملكيّة الفكريّة ونقل التكنولوجيا، وقد اتّفقا على تعزيز التعاون».

كما وافقت بكين أيضًا في محادثات الأربعاء والخميس، وفق ما نقلت وكالة «فرانس برس»، على زيادة الواردات من «المنتجات الزراعيّة الأميركيّة ومنتجات الطاقة والسّلع الصناعيّة».