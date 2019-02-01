الصين توافق على زيادة وارداتها من السلع الأميركية

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 01 فبراير 2019, 07:49 صباحا
علما الصين والولايات المتحدة في بكين. (فرانس برس)

وافقت الصين خلال محادثات تجاريّة مع الولايات المتّحدة، على زيادة وارداتها من السلع الأميركيّة وتوسيع التعاون في مجال حماية الملكيّة الفكريّة، بحسب ما ذكرت الجمعة وكالة أنباء الصين الجديدة.

وأشارت الوكالة إلى أنّ الجانبين «يُعلّقان أهمّية كبيرة على مسائل حماية الملكيّة الفكريّة ونقل التكنولوجيا، وقد اتّفقا على تعزيز التعاون».

كما وافقت بكين أيضاً في محادثات الأربعاء والخميس على زيادة الواردات من «المنتجات الزراعيّة الأميركيّة ومنتجات الطاقة والسّلع الصناعيّة»، بحسب وكالة أنباء الصين الجديدة.

ونقلت الوكالة عن بيان للوفد الصيني أنّ الجانبين أجريا محادثات «صادقة ودقيقة ومثمرة».

من جهته، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس أنّ «تقدماً هائلاً» تحقّق في المفاوضات التجاريّة بين واشنطن وبكين اللتين تُحاولان التوصّل إلى اتفاق لإنهاء الحرب التجارية بينهما.

وأشار إلى أنّ المفاوضين الأميركيّين سيتوجّهون إلى الصين «في بداية فبراير».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تعرف على الموعد النهائي لاستكمال مباراة الأهلي طرابلس والمحلة
رياضة محلية
بالفيديو: «McLaren» تكشف عن سيارة رياضية فائقة
سيارات
فعاليات ليبية الخميس بمعرض القاهرة للكتاب
ثقافة وفن
إدارة النصر تتمسك بالعيساوي وتعينه في منصب جديد
رياضة محلية
«داخلية الوفاق» تعلن القبض على ضابط من المعارضة التشادية في مداهمة أمنية
ليبيا
«فيفا» يصادق على الشلماني رئيسًا لاتحاد الكرة
رياضة محلية
القضاء الفرنسي يرفض بشكل نهائي طعن ساركوزي في قضية التمويل الليبي
ليبيا
سلامة رافضًا تحديد موعد: المؤتمر الوطني سينعقد عندما ينضج التفاهم بين الليبيين
ليبيا
بالصور: نائب رئيس بعثة الأمم المتحدة تزور «شركة تطوير» في بنغازي
ليبيا
مدير أمن السواحل بـ«داخلية الوفاق» يتفقد النقاط البحرية حتى الحدود مع مصر
ليبيا
إيرلندي «داعشي» يروي من معتقله في سورية قصته مع «المتطرفين»
دولى
تقرير: جنوب أفريقيا تزيل خلافات الـ12 ساعة في جهاز منتخب ليبيا
رياضة محلية
 المزيد من اقتصاد

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

مستخلص شاي يوقف نمو الخلايا السرطانية