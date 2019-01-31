ترامب: المفاوضات التجارية مع الصين تسير بشكل جيد

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 31 يناير 2019, 03:54 مساء

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الخميس، إن المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين تسير بشكل جيد في روح تصالحية، مشيرًا إلى إمكانية عقد لقاء مقبل مع نظيره الصيني شي جينبينغ لتبديد نقاط الخلاف.

وبحسب وكالة «فرانس برس» فقد كتب ترامب في سلسلة تغريدات على موقع «تويتر» أن «اللقاءات تسير بشكل جيد وبإرادة طيبة (...) من الجانبين».

وأضاف أنه «لن يبرم أي اتفاق نهائي قبل أن نلتقي أنا وصديقي شي (جينبينغ) في مستقبل قريب للنقاش والاتفاق على بعض النقاط الأكثر صعوبة».

وبعدما ذكر بأن الرسوم الجمركية على 200 مليار دولار من الواردات من الصين يفترض أن تزيد بنسبة 25 % في الأول من مارس، قال إن «الجميع يعملون بجِد» لإنجاز الاتفاق «بحلول هذا الموعد».

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