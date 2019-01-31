الاتحاد الأوروبي يقر رسميًا إنشاء هيئته للتجارة مع إيران

وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني. (أ ف ب)

ذكرت مصادر أوروبية أن الهيئة التي وضع الاتحاد الأوروبي تصورها للتجارة مع إيران على الرغم من العقوبات الأميركية ستصبح رسمية على هامش الاجتماع غير الرسمي لوزراء خارجية دوله اليوم الخميس في بوخارست.



ونقلت وكالة «فرانس برس» عن تلك المصادر قولها إن إعلانًا مشتركًا لفرنسا وألمانيا وبريطانيا، الدول الثلاث التي ترعى هذا الكيان، سينشر نهار الخميس من العواصم الثلاث.



وستدعى دول أوروبية أخرى إلى استخدام هذه الهيئة، بينها بلجيكا التي قال وزير الخارجية والدفاع في حكومتها ديدييه رينديرز إنها مهتمة بذلك.



وصرح رينديرز في بوخارست «قلت دائمًا إننا مستعدون تمامًا للمشاركة لأننا ندعم منطق الاتفاق النووي. نريد فعلًا تطبيقه»، مضيفًا: «نعرف أن الأمر معقد لكثير من الشركات، واختبرنا في الماضي العقوبات الأميركية».

وأوضحت المصادر نفسها أن الهيئة التي ستحمل اسم «اينتكس» (انسترومنت إن سابورت أوف تريد إكسينجز - أداة دعم المبادرات التجارية)، ستسجل في فرنسا وستكون إدارتها ألمانية.

وسيجري تمويل الهيئة أولًا من قبل فرنسا وألمانيا وبريطانيا، الدول الثلاث في اللاتحاد الموقعة للاتفاق النووي الذي وقع مع طهران.

أما البلدان الأخرى الموقعة للاتفاق مع إيران فهي روسيا والصين الولايات المتحدة التي أعلن رئيسها دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق وفرض عقوبات جديدة على إيران.

وحذرت واشنطن الأوروبيين من عواقب التفافهم على عقوباتها هذه.

والكيان الجديد مؤسس من قبل حكومات دول لكن الاتحاد الأوروبي سيصادق على إنشائه في إطار نصٍّ حول التزام إيران بالاتفاق النووي، أقره ممثلو الدول الـ28 الأعضاء في الاتحاد الأربعاء في بروكسل. ووافقت إسبانيا وإيطاليا بعد تسوية الخلاف على النص الذي يفترض أن تصادق عليه العواصم رسميًا.

وفي هذا النص ترحب الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بالتزام إيران بالاتفاق النووي الموقع في 2015.

وسيسمح الكيان الأوروبي الجديد لإيران بالحصول على عائدات من صادراتها التي تعرقلها العقوبات الأميركية.

لكن الأوروبيين قلقون من برنامج الصواريخ البالستية البعيدة المدى الذي تطوره إيران ومن نشاطاتها في المنطقة خصوصًا في سورية واليمن. وهم يدينون أيضًا الاعتداءات على المعارضة الإيرانية في أوروبا.

وقال مصدر إن الرسالة الموجهة إلى إيران تتسم بدرجة كافية من الحزم.

وأكد وزير الخارجية البلجيكي أن الأمر «المهم هو أن نظهر لزملائنا الأميركيين أننا نسير في الاتجاه نفسه حول سلسلة من الملفات مثل الصواريخ البالستية أوالنفوذ الإقليمي لإيران».

والهيئة كانت تهدف أولًا إلى السماح لإيران بمواصلة بيع النفط إلى الاتحاد الأوروبي مقابل مشتريات من سلع في أوروبا. لكن الأوروبيين حاليًا لا يشترون عمليًا نفطًا من إيران. وسيخصص هذا الكيان بشكل أساسي للشركات الصغيرة والمتوسطة.

وقال رينديرز: «في نهاية المطاف، الشركات هي التي ستقرر ما إذا كانت تريد أو لا تريد مواصلة العمل مع إيران مع معرفتها بخطر العقوبات الأميركية».