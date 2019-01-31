«فيسبوك» تواصل تحقيق المكاسب من احتكارها للإعلانات الرقيمة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 31 يناير 2019, 10:34 صباحا

أظهرت نتائج أعمال «فيسبوك» أرباحًا تفوق التوقعات، بما يُوضح أن المعلنين الرقميين ما‭ ‬زالوا ينفقون الأموال بسخاء على الخدمة بهدف الوصول إلى العملاء حتى بعد سلسلة من المواقف المحرجة التي تعرضت لها أكبر شبكة تواصل اجتماعي على الإنترنت.

وبحسب وكالة «رويترز» فقد زاد إجمالي إيرادات الشركة في الربع الرابع 30% إلى 16.9 مليار دولار من 12.97 مليار، وهي أضعف وتيرة نمو فصلي للإيرادات في أكثر من ست سنوات كشركة مدرجة. لكن الرقم يتجاوز متوسط توقعات المحللين البالغ 16.4 مليار.\

كان المستثمرون يخشون أن يؤثر تعهد «فيسبوك» بالاستثمار بقوة في تحسين معايير الخصوصية والأمن سلبًا على نمو الشركة، لكن نتائج أعمال الربع الأخير من 2018 بدت مهدئة لتلك المخاوف.

وزاد صافي الربح إلى 6.88 مليار دولار بما يعادل 2.38 دولار للسهم، ارتفاعًا من 4.27 مليار أو 1.44 دولار للسهم في العام السابق.

كان محللون توقعوا في المتوسط أرباحًا بقيمة 2.19 دولار للسهم وفقا لبيانات «آي.بي.إي.اس» من رفينيتيف.

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