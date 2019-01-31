ارتفاع أسعار النفط لليوم الثالث على التوالي

حقل نفطي. (رويترز)

ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس لليوم الثالث على التوالي مدفوعة بعلامات على تراجع الواردات الأميركية في إطار مساعي منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لتقليص المعروض في السوق.

وصعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 35 سنتا، أو 0.7%، لتبلغ 54.58 دولار للبرميل.

وأغلق الخام الأميركي مرتفعا 1.7%، الأربعاء عندما لامست الأسعار أعلى مستوى لها منذ 21 نوفمبر الذي سجلت فيه 54.93 دولار للبرميل، أما عقود خام القياس العالمي مزيج برنت فارتفعت هي الأخرى وزادت 52 سنتا، أو 0.8% إلى 62.17 دولار للبرميل.

وجاءت زيادة الأسعار بعد أن أظهر تقرير من إدارة معلومات الطاقة الأميركية انخفاضا في إمدادات الخام السعودية للولايات المتحدة.

وقال مصرف (إيه.إن.زد): «أسعار النفط الخام صارت أقوى بعد ظهور علامات على أن تخفيضات أوبك بدأت تؤثر على التجارة. التقرير الأسبوعي لإدارة معلومات الطاقة أظهر أن الواردات الأميركية من السعودية انخفضت بأكثر من النصف عن الأسبوع السابق إلى 442 ألف برميل يوميا. هذا ثاني أدنى مستوى في البيانات الأسبوعية منذ 2010».

والسعودية هي المحرك الفعلي لأوبك التي أعلنت إلى جانب مصدرين آخرين من خارجها، بينهم روسيا، خفضا في الإمدادات أواخر العام الماضي بهدف دعم الأسعار.

وعلى الرغم من هذه الجهود، لا تزال هناك وفرة في المعروض النفطي، لا سيما بسبب زيادة إنتاج النفط الخام الأميركي الذي قفز بأكثر من مليوني برميل يوميا العام الماضي إلى مستوى قياسي بلغ 11.9 مليون برميل يوميا.

ويتجلى ذلك في زيادة مخزونات الخام الأميركية التي ارتفعت بمقدار 919 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في 25 يناير إلى 445.94 مليون برميل وفق بيانات إدارة معلومات الطاقة. والمخزونات أعلى حاليا بنسبة 6.6% عن مستواها قبل عام.