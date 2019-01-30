الذهب عند أعلى مستوى في 8 أشهر وسط آمال بتوقف رفع الفائدة الأميركية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 30 يناير 2019, 11:46 صباحا
سبائك ذهب. (أرشيفية. رويترز)

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، لأعلى مستوياتها منذ مايو 2018، بدعم من الضبابية التي تكتنف العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين وتوقعات بأن يبقي البنك المركزي الأميركي على أسعار الفائدة دون تغيير.

وبحسب وكالة «رويترز» فقد صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1313.96 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن لامس 1315.49 دولار وهو أعلى مستوياته منذ 14 مايو 2018 في وقت سابق من الجلسة.

وارتفع الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.3% إلى 1312.8 دولار للأوقية.

ويترقب المستثمرون قرار المركزي الأميركي بشأن السياسة النقدية المقرر أن يصدر في وقت لاحق اليوم الأربعاء، مع توقعات بأن يعزز المسؤولون موقفهم الذي يميل إلى التيسير النقدي في ضوء الركود الذي تعاني منه التجارة العالمية والمؤشرات على تباطؤ الاقتصاد الأميركي وضعف ثقة الشركات والمستهلكين.

ورفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة أربع مرات في العام الماضي.

وينتاب القلق المستثمرين من أن الاتهامات الجنائية التي وُجهت إلى شركة «هواوي تكنولوجيز» الصينية بسبب انتهاكها للعقوبات الأميركية على إيران قد تتسبب في تعقيد المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

ومن المقرر أن يجتمع نائب رئيس الوزراء الصيني ليو خه بالممثل التجاري الأميركي روبرت لايتهايزر في وقت لاحق الأربعاء.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.6 بالمئة إلى 15.94 دولار للأوقية، بعد أن بلغت 15.96 دولار في وقت سابق من الجلسة وهو أعلى مستوياتها منذ يوليو تموز 2018.

وانخفض البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1341.18 دولار للأوقية، فيما صعد البلاتين 0.6 بالمئة إلى 814.41 دولار للأوقية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير خيري - التجار والأسعار
كاريكاتير
توقيف «الرجل العنكبوت الفرنسي» في مانيلا
منوعات
ماكرون: ندعم المصالحة والأطراف التي تقاتل الإرهاب في ليبيا
ليبيا
عتيقة يسرد ذكريات الدراسة في بنغازي وطرابلس
ثقافة وفن
الكوني: أنا لا أكتب لكي أغير العالم
ثقافة وفن
محلل يحذر من أزمة اقتصادية بسبب «رسوم النقد الأجنبي»
ليبيا
القيادة العامة تمنع تحرك الآليات العسكرية داخل المدن وتحظر الرماية العشوائية في ...
ليبيا
المسماري يعلن مقتل قيادي في تنظيم القاعدة أثناء مداهمة أمنية شمال سبها
ليبيا
عقيلة صالح: الملتقى الوطني لا يمكن أن يكون بديلاً للمؤسسات الشرعية
ليبيا
مثقّفون ينددون باستخدام الإنجليزية بالفعاليات الفرنسية
منوعات
وكيل عام وزارة الصحة يوضح لـ«بوابة الوسط» موقفه من اتهامات مجلس النواب
ليبيا
«الوسط» تحاور الفريق ﻋﻠﻲ ﻛﻨﻪ: الجيش لن يتوحد في غياب الجنوب
ليبيا
 المزيد من اقتصاد

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

فوائد صحية مدهشة لجبن الشيدر