الذهب عند أعلى مستوى في 8 أشهر وسط آمال بتوقف رفع الفائدة الأميركية

سبائك ذهب. (أرشيفية. رويترز)

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، لأعلى مستوياتها منذ مايو 2018، بدعم من الضبابية التي تكتنف العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين وتوقعات بأن يبقي البنك المركزي الأميركي على أسعار الفائدة دون تغيير.

وبحسب وكالة «رويترز» فقد صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1313.96 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن لامس 1315.49 دولار وهو أعلى مستوياته منذ 14 مايو 2018 في وقت سابق من الجلسة.

وارتفع الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.3% إلى 1312.8 دولار للأوقية.

ويترقب المستثمرون قرار المركزي الأميركي بشأن السياسة النقدية المقرر أن يصدر في وقت لاحق اليوم الأربعاء، مع توقعات بأن يعزز المسؤولون موقفهم الذي يميل إلى التيسير النقدي في ضوء الركود الذي تعاني منه التجارة العالمية والمؤشرات على تباطؤ الاقتصاد الأميركي وضعف ثقة الشركات والمستهلكين.

ورفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة أربع مرات في العام الماضي.

وينتاب القلق المستثمرين من أن الاتهامات الجنائية التي وُجهت إلى شركة «هواوي تكنولوجيز» الصينية بسبب انتهاكها للعقوبات الأميركية على إيران قد تتسبب في تعقيد المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

ومن المقرر أن يجتمع نائب رئيس الوزراء الصيني ليو خه بالممثل التجاري الأميركي روبرت لايتهايزر في وقت لاحق الأربعاء.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.6 بالمئة إلى 15.94 دولار للأوقية، بعد أن بلغت 15.96 دولار في وقت سابق من الجلسة وهو أعلى مستوياتها منذ يوليو تموز 2018.

وانخفض البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1341.18 دولار للأوقية، فيما صعد البلاتين 0.6 بالمئة إلى 814.41 دولار للأوقية.