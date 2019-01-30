أسعار النفط ترتفع أكثر من 2% متأثرة بالعقوبات على فنزويلا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 30 يناير 2019, 07:45 صباحا
منشآت نوفوبرتوفسكويي لتكثيف النفط والغاز من حقل غازبروم العملاق للغاز والنفط في شمال روسيا

ارتفعت أسعار النفط أكثر من 2%، بعد أن فرضت واشنطن عقوبات على شركة النفط الفنزويلية المملوكة للدولة «بي.دي.في.س.ايه»، في خطوة قد تكبح صادرات الخام من البلد العضو بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إلى الولايات المتحدة.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.32 دولار، لتبلغ في التسوية 53.31 دولار للبرميل بارتفاع نسبته 2.54% مقارنة مع سعر التسوية السابقة.

وبلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 61.32 دولار للبرميل مرتفعة 1.39 دولار، أو 2.32%، بحسب «رويترز».

ولدى فنزويلا أكبر احتياطيات نفط مؤكدة في العالم وهي أيضا عضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).

وتظل إمدادات النفط العالمية مرتفعة لأسباب على رأسها زيادة إنتاج النفط الأميركي أكثر من مليوني برميل يوميًا العام الماضي إلى مستوى قياسي يبلغ 11.9 مليون برميل يوميًا.

كما أن هناك مخاوف في قطاع النفط من أن الطلب على الخام قد يتعثر في ظل تباطؤ الاقتصاد العالمي.

وأظهر استطلاع أن نشاط قطاع الصناعات التحويلية الصيني الكبير سينكمش على الأرجح للشهر الثاني على التوالي في يناير، مما يبرز المخاوف بشأن المخاطر التي يشكلها التباطؤ الصيني على الاقتصاد العالمي.

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