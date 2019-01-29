الذهب عند أعلى مستوى في 8 أشهر بفعل هبوط الدولار

سبائك ذهب. (رويترز)

ارتفع الذهب إلى أعلى مستوياته في أكثر من ثمانية أشهر، اليوم الثلاثاء، مع تراجع الدولار قبيل اجتماع للبنك المركزي الأميركي ومع خشية المستثمرين من تصعيد في التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وبحسب وكالة «رويترز»، فقد ارتفع السعر الفوري للذهب 0.4% إلى 1308.22 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ 15 مايو عند 1309.33 دولار.

وزادت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.3% إلى 1307.10 دولار للأوقية.

وقال أولي هانسن المحلل في «بنك ساكسو»: «توجد أسباب عدة للاستمرار في رؤية الذهب كأداة حماية» نظرًا لتوقعات استمرار المتاعب في الأسواق الأخرى، خاصة الأسهم وتراجع الدولار بعض الشيء.

وأضاف: «قوة دفع الذهب ترسخت. كل ما نحتاجه هو معرفة مدى اعتماد قوة الدفع على طلب المضاربين».

وارتفعت الفضة 0.8% في المعاملات الفورية إلى 15.87 دولار للأوقية بعد أن سجلت أعلى مستوياتها منذ يوليو 2018 عند 15.9 دولار.

وصعد البلاديوم 0.3% ليسجل 1334.97 دولار للأوقية، في حين تقدم البلاتين 0.7% إلى 815.37 دولار.