الإمارات تتهم قطر بحظر منتجاتها وتشكوها لمنظمة التجارة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 29 يناير 2019, 01:10 مساء
منظمة التجارة العالمية (رويترز)

قالت وكالة أنباء الإمارات، الثلاثاء، إن الإمارات العربية المتحدة تقدمت بشكوى بحق قطر في منظمة التجارة العالمية، قائلةً إن الدوحة فرضت حظرًا على المنتجات الإماراتية.

وكانت الإمارات والسعودية والبحرين ومصر قطعت العلاقات الدبلوماسية والتجارية وخطوط النقل مع قطر منذ يونيو 2017، متهمةً إياها بدعم الإرهاب وهو ما تنفيه الدوحة.

وفي يوليو 2017، قدمت قطر شكوى واسعة النطاق أمام منظمة التجارة للطعن على المقاطعة التجارية التي فرضتها الإمارات والسعودية والبحرين. ومازالت هذه القضية قائمة.

وقالت الوكالة الإماراتية الرسمية يوم الثلاثاء: «تأتي الخطوة التي اتخذتها الإمارات بعد أن قامت وزارة الاقتصاد القطرية بحظر بيع السلع الاستهلاكية المصنعة في دولة الإمارات العربية والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية». ولم تذكر الوكالة متى تقدمت الإمارات بالشكوى.

وذكرت وكالة «رويترز» أنه لم يتسن حتى الآن الحصول على تعليق من المسؤولين القطريين بخصوص الشكوى.

وقالت الإمارات إن قطر قامت «برفع أسماء الشركات الإماراتية من قوائم البائعين المعتمدين لمشاريع البنية التحتية، وحافظت على حظر غير معلن على المنتجات القادمة من الإمارات».

وحظرت قطر المنتجات التي منشأها الإمارات والسعودية ومصر والبحرين في مايو 2018.

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