أسعار النفط تسجل أكبر انخفاض يومي في شهر

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 29 يناير 2019, 07:55 صباحا
منشآت نوفوبرتوفسكويي لتكثيف النفط والغاز من حقل غازبروم العملاق للغاز والنفط في شمال روسيا

هبطت أسعار النفط بنحو ثلاثة بالمئة الاثنين، مسجلة أكبر انخفاض يومي بالنسبة المئوية في شهر، بعد زيادة في أنشطة الحفر لاستخراج النفط في الولايات المتحدة أشارت إلى مزيد من النمو في الإمدادات وسط مخاوف مستمرة بشأن تباطؤ الاقتصاد العالمي.

وانخفض خام القياس العالمي مزيج برنت 1.71 دولار، أو ما يعادل 2.8 بالمئة، ليبلغ في التسوية 59.93 دولار للبرميل.

وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.70 دولار، أو 3.2 بالمئة، ليبلغ في التسوية 51.99 دولار للبرميل.

وقالت بيكر هيوز لخدمات النفط في تقريرها الأسبوعي يوم الجمعة إن شركات الطاقة الأمريكية رفعت عدد الحفارات التي تبحث عن نفط بواقع عشر حفارات.

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