للعام الخامس.. مطار دبي الأول عالميًا في عدد المسافرين الدوليين

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 28 يناير 2019, 03:32 مساء
مطار دبي

استقبل مطار دبي الدولي 89.1 مليون مسافر في العام 2018، مما يعني أنه احتفظ بصدارة أكبر مطارات العالم من حيث عدد المسافرين الدوليين للسنة الخامسة على التوالي، بحسب ما أفاد بيان نقلته «فرانس برس» الإثنين.

وقال البيان إن «إجمالي عدد المسافرين الذين استخدموا المطار العام الماضي بلغ 89 مليونًا و149 ألفًا و387 مسافرًا (بارتفاع نسبته 1%) مقارنة بالعام 2017».

ومع أن المطار حقق رقمًا قياسيًا جديدًا، إلا أنه لم يحقق هدفه المعلن باستقبال 90.3 مليون مسافر الذي تم توقعه العام 2018.

واستمرت الهند بمقدمة الوجهات الأكثر تعاملاً مع مطار دبي من حيث إجمالي أعداد المسافرين مع 12.28 مليون مسافر العام الماضي، ثم حلت السعودية في المركز الثاني مع 6.47 مليون مسافر، وحلت محل بريطانيا التي أصبحت في المركز الثالث.

وبحسب البيان، فإن أوروبا الشرقية هي «أسرع المناطق نموًا بنسبة تبلغ 16,7%».

ويعد هذا المطار الذي يشكل مركزًا رئيسيًا للعبور واحدًا من بين عدة مطارات خليجية شهدت نموًا هائلاً خلال الأعوام الأخيرة.

وتعتبر دبي من الوجهات السياحية الكبرى في العالم، وقد زارها العام الماضي 15.8 مليون شخص. وتضمّ الإمارة مئات الأبراج وناطحات السحاب، وأشهرها برج خليفة الأعلى في العالم، والذي يبلغ ارتفاعه 828 مترًا، إضافة إلى برج العرب المعروف بفندق «السبع نجوم».

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