الأسهم الأوروبية تتراجع قبل أسبوع حافل

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 28 يناير 2019, 12:54 مساء
بورصة فرانكفورت (رويترز)

فتحت الأسهم الأوروبية على هبوط، يوم الإثنين، مع تبدد التفاؤل الذي خلفه إنهاء إغلاق الحكومة الأميركية، فيما يتأهب مستثمرون لأسبوع حافل يتضمن تصويتًا على الانفصال البريطاني ومحادثات تجارية صينية أميركية وقرارًا لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي).

ووفق «رويترز»، فإنه بحلول الساعة 08:30 بتوقيت جرينتش، نزل مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5% وتراجعت معظم البورصات والقطاعات إذ أضعفت المعنويات أنباء عن هبوط الأرباح الصناعية في الصين في ديسمبر للشهر الثاني على التوالي.

وكان من أكبر الخاسرين سهم ألستوم الذي فقد 3.3% بعد أن قدمت المجموعة الفرنسية وسيمنس الألمانية تنازلات جديدة في مسعى لتهدئة مخاوف المفوضية الأوروبية بشأن الاحتكار والناجمة عن خطتهما لتأسيس شركة سكك حديدية أوروبية مشتركة.

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