ديدي وبايك الصينيتان تؤسسان مشروعًا لسيارات الطاقة الجديدة

شعار شركة بايك الصيبنية في معرض بكين للسيارات. (رويترز)

قالت ديدي تشو شينغ الصينية إنها أسست مشروعًا مشتركًا مع بكين إلكتريك فيكل، الوحدة التابعة لبايك المملوكة للدولة، للعمل في مشاريع سيارات الطاقة الجديدة والذكاء الصناعي، وفق ما أوردت وكالة «رويترز».

وقالت ديدي، أكبر شركة لتطبيقات نقل الركاب في الصين، اليوم الإثنين، إن المشروع المشترك، بايك-شياوجو نيو إنرجي أوتو تكنولوجي، يهدف إلى تطوير «أنظمة الجيل القادم من السيارات المتصلة».

وهذا أول مشروع مشترك بين ديدي وبايك، التي تريد التوقف عن بيع السيارات التي تعمل بالبنزين بحلول 2025 في الوقت الذي تحول فيه الصين القطاع صوب السيارات التي تعمل بالطاقة الجديدة.

ويأتي المشروع المشترك في الوقت الذي تنمو فيه سوق السيارات الصينية العاملة بالطاقة الجديدة سريعًا حتى مع تباطؤ سوق السيارات عمومًا بالبلاد. وسيارات الطاقة الجديدة هي فئة تجمع بين السيارات التي تعمل بالبطاريات الكهربائية والسيارات الهجين التي تعمل بالشحن الكهربائي.

وفي 2018، تراجعت مبيعات السيارات في أكبر سوق للسيارات في العالم للمرة الأولى منذ التسعينات. لكن اتحاد مصنعي السيارات الصينيين قال إن مبيعات سيارات الطاقة الجديدة كانت نقطة مضيئة، حيث قفزت 61.7% إلى 1.3 مليون سيارة. ويتوقع الاتحاد أن تصل مبيعات سيارات الطاقة الجديدة إلى 1.6 مليون هذا العام.