أرباح «سابك» السعودية ترتفع في 2018 رغم تراجعها في الربع الأخير

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 27 يناير 2019, 03:31 مساء
الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك»

أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك» عملاق قطاع البتروكيماويات في المملكة، في بيان أوردته «فرانس برس» الأحد، ارتفاع أرباحها في 2018، رغم تراجعها في الربع الأخير من العام الماضي.

وقالت «سابك» في البيان الذي نشر على موقع سوق الأسهم السعودي «تداول»، إن أرباحها في الربع الأخير من 2018 تراجعت بنسبة 12.4% لتبلغ 3,24 مليار ريال، أي نحو 864 مليون دولار، مقارنة بـ987 مليون دولار في الفترة ذاتها من العام 2017.

وذكرت أن سبب التراجع يعود إلى «انخفاض متوسط أسعار بيع المنتجات وانخفاض حصة سابك في نتائج شركات زميلة ومشاريع مشتركة».

ورغم ذلك، أفادت «سابك» بأن إجمالي أرباحها للعام 2018 ارتفع بنسبة 17% بفضل «ارتفاع متوسط أسعار بيع المنتجات وزيادة الكميات المباعة».

وأوضحت الشركة التي تعتبر من بين أكبر 10 مصنعين في مجال البتروكيماويات في العالم أنّها حقّقت خلال 2018 أرباحًا بقيمة 21.54 مليار ريال، أي نحو 5.74 مليار دولار، مقارنة بـ4.91 مليار دولار في 2017.

وبلغ إجمالي إيرادات الشركة التي تملك الحكومة 70% من أسهمها، 54.1 مليار دولار في 2018، بارتفاع بنسبة 19.9% عن العام 2017 حين بلغت إيراداتها 39.9 مليار دولار.

يذكر أنّ «أرامكو» عملاق النفط السعودي دخلت في مفاوضات تمهيدية لشراء كامل حصة صندوق الاستثمارات العامة في «سابك» بهدف تنويع مصادرها الخاصة في صفقة تقدّر قيمتها بأكثر من 70 مليار دولار.

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