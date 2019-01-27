بلومبرج: دويتشه بنك يحصل على استثمار إضافي من قطر

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 27 يناير 2019, 09:50 صباحا
شعار دويتشه بنك على مقره في فرانكفورت (رويترز)

أفادت بلومبرج بأن دويتشه بنك يجري محادثات بلغت مراحلها المتقدمة للحصول على استثمار إضافي من قطر مع سعي البنك لتحسين أوضاعه المالية، وفق ما أوردت «رويترز».

وقالت بلومبرج، نقلاً عن مصادر مطلعة لم تكشف هويتها، إن توقيت الاستثمار وحجمه غير واضحين بعد. وأضاف التقرير أن من المرجح أن يأتي الاستثمار من صندوق الثروة السيادي جهاز قطر للاستثمار.

وأحجم ناطق باسم دويتشه بنك عن التعليق. ولم يتسن حتى الآن الوصول إلى ممثل لجهاز قطر للاستثمار للحصول على تعقيب.

وتملك الأسرة الحاكمة في قطر 6.1% بالفعل في دويتشه بنك، وفقًا لموقع البنك على الإنترنت.

كان مركز قطر للمال أصدر بيانًا في ديسمبر ينأى فيه بنفسه عن تقرير صحفي بأنه يعتزم زيادة حصته في دويتشه بنك.

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