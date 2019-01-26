التوترات التجارية وتباطؤ النمو في الصين يكبح مكاسب النفط

أوقف النفط مكاسبه بعد شهرين من الأرباح المتتالية بسبب مخاوف المستثمرين بشأن آفاق نمو الاقتصاد العالمي، والقلق حيال أداء أعضاء منظمة «أوبك» ومدى التزامهم باتفاق خفض الإنتاج الكلي، المتفق عليه في ديسمبر الماضي، ويهدف إلى خفض الإنتاج بمقدار 1.2 مليون برميل يوميًا حتى يونيو المقبل.

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ومثلت بداية العام الانطلاقة الأفضل للنفط منذ 18 عامًا، حسب تقرير لوكالة «بلومبرغ» الأميركية، فقد تلقت الأسواق إشارات إيجابية مع اتفاق دول «أوبك» والمنتجين من خارجها على خفض الإنتاج وتراجع عدد الحفارات الأميركية، وهو ما أزاح المخاوف حيال تخمة المعروض، لكن هذا التفاؤل سرعان ما تلاشى تأثرًا بالتقارير حول تباطؤ النمو الاقتصادي بالصين الذي لامس المستوى الأقل له منذ 28 عامًا.

كما تأثر أداء أسواق النفط خلال الأسبوع بالتوترات السياسية والتجارية، خاصة تلك التي بين الصين والولايات المتحدة، وهي توترات لاتزال تلقي بظلالها على أسعار الخام، خصوصًا وأن المباحثات بين بكين وواشنطن بشأن الملكية الفكرية لم تصل إلى نقطة توافق بعد.

والمخاوف ذاتها انعكست في توقعات صندوق النقد الدولي، الذي خفض، الإثنين، توقعاته لنمو الاقتصاد في 2019، وتوقع نموًا هو الأبطأ منذ ثلاث سنوات وخفض توقعاته للنمو للمرة الثانية في ثلاثة أشهر إلى 3.5% لـ2019، كما خفّض تقديره للنمو لعام 2020 ليصبح 3.6% أي بانخفاض 0.1 %، وقال إن الاقتصاد العالمي يتباطأ بوتيرة أسرع من المتوقع نتيجة التوترات التجارية والمخاطر السياسية مثل «بريسكت».

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وفي هذا الصدد، قال كبير المحللين في شركة «سوميتومو» العالمية للأبحاث، كى كوباشي: «إن تراجع إنتاج دول أوبك، وفي مقدمتها السعودية، خفف المخاوف بشأن تخمة المعروض في الوقت الحالي، لكن مسألة الطلب تبقي الأهم. ويحاول المتابعون تحديد معدل التراجع في الطلب العالمي على النفط، خصوصًا من الصين».

كذلك قال المحلل في شركة «غلوبال ريسك» لإدارة المخاطر، مايكل بولسن: «أسعار النفط تتجه إلى الانخفاض منذ الإثنين، بالتزامن مع زيادة المخاوف حيال تباطؤ النمو من الصين وهو ما قد يؤثر بالتبعية على استهلاك النفط».

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التزام «أوبك»

وتترقب الأسواق بقلق أيضًا اتفاق «أوبك» والمنتجين من خارجها وتقييم مدى نجاحه في رفع الأسعار، لكن تقرير لهيئة الطاقة الدولية أظهر أن التزام منتجي النفط من خارج «أوبك» باتفاق خفض الإنتاج تراجع إلى المستوى الأدنى منذ العام 2017.

ويأتي ذلك في الوقت الذي وجهت فيه السعودية انتقادات حادة لروسيا لتراجع التزامها بالاتفاق، إذ قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، الأسبوع الماضي، إن «روسيا تخفض إنتاجها النفطي بوتيرة أبطأ من المتوقع»، وهو ما نفته موسكو من جانبها، وقال وزير الطاقة ألكسندر نوفاك إن «بلاده ملتزمة بتعهداتها الخاصة بتخفيضات إنتاج النفط».

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وأوضحت بيانات تتبع «بلومبرغ» أن التزام دول «أوبك» بالاتفاق ارتفع بنسبة 163% في شهر ديسمبر الماضي، وهو المستوى الأعلى منذ عامين، في حين تراجع التزام الدول من خارج المنظمة بنسبة 1% بسبب ارتفاع الإنتاج من روسيا وكازاخستان وبلوغه مستويات مرتفعة قياسية.

ونجحت السعودية على الجانب الآخر في خفض إنتاجها خلال ديسمبر الماضي بمقدار 500 ألف برميل يوميًا مقارنة بمستويات الإنتاج في شهر نوفمبر، لكنها لم تنجح بعد في تخفيض إنتاجها، البالغ 10.5 مليون برميل يوميًا، إلى المستوى المتفق عليه.

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تراجع أنشطة الحفر الأميركية

وعلى صعيد آخر، تأثرت أسعار النفط خلال الأسبوع بتراجع عدد الحفارات العاملة في الولايات المتحدة إلى المستوى الأقل منذ مايو الماضي، كما أعلنت شركة «بيكر هيوز»، وأرجع خبير السلع الاستراتيجية، وارن باترسون، هذا إلى تراجع شهية المنتجين بشأن زيادة أنشطة الحفر بسبب تقلب أسعار الخام في الربع الأخير من العام الماضي.

لكن الإنتاج النفطي الأميركي لايزال مرتفعًا ووصل إلى 11.9 مليون برميل يوميًا، ويرى الباحثون في شركة «جي بي سي إنرجي» للاستشارات أن «تراجع أنشطة الحفر لن تدفع الإنتاج الأميركي للتراجع بشكل ملحوظ، فمن المنتظر زيادته بمقدار 1.1 مليون برميل يوميًا خلال العام الجاري».

وهبطت أسعار النفط للعقود الآجلة في بورصة نيويورك، خلال تعاملات أول من أمس الثلاثاء، حوالي 0.7%، وذلك بعد أن أغلق الخام تعاملات الأسبوع الماضي مرتفعًا حوالي 3.3%. كما تراجعت عقود خام غرب تكساس الوسيط، تسليم فبراير، حوالي 37 سنتا ووصلت إلى 53.43 دولار للبرميل في نيويورك. وكذلك تراجعت عقود الخام تسليم مارس في طوكيو 35 سنتًا إلى 53.69 دولار للبرميل، حسب بيانات «بلومبرغ».

أما خام برنت، تسليم مارس، فتراجع 1.6% أو 93 سنتًا إلى 61.81 دولار للبرميل في تعاملات لندن، بعد أن اكتسب حوالي 4%، في تعاملات الإثنين، ووصل إلى 62.74 دولار.

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تفاؤل حذر

ورغم التوترات الجيوسياسية وتقلب أسعار النفط مع نهاية العام 2018، إلا أن باحثين ومحللين للأسواق عبروا، في استطلاع للرأي نقلته «بلومبرغ»، عن زيادة الثقة في قطاع النفط والغاز وعن تفاؤلهم حيال نمو القطاع في العام 2019، وهو التوقع الأكثر تفاؤلًا منذ العام 2014.

وقالت الوكالة الأميركية إن هذا التفاؤل قد يُترجم إلى الزيادة في الإنفاق على القطاع النفطي، إذ توقع حوالي 70% ممن جرى استطلاع آرائهم الحفاظ على مستوى الإنفاق الحالي أو زيادته في 2019، وقالوا إن كثيرًا من الشركات النفطية ترى أنها باتت أكثر قدرة على المنافسة رغم تقلب أسعار النفط في نهاية 2018.

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وقال الباحث من شركة «دي إن في» الاستشارية في النرويج ليف هوفم، إن «هناك اعتقادًا قويًا بأننا سنرى استثمارات جديدة في العام. هناك ثقة كبيرة بزيادة الطلب على النفط والغاز، وثقة بشأن زيادة المنافسة بين الشركات»، ويبقي السؤال الأهم هو هل تعود شركات النفط إلى نمط إنفاقها غير المجدي كما في السابق، أم ستحافظ على سياسات «التقشف التنظيمي» التي اتبعتها مع انهيار الأسعار في العام 2016.

رسم يوضح تطور سعر خام برنت خلال شهر (وكالة بلومبرغ الأميركية)