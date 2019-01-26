ألمانيا تودع تدريجيًا عصر الفحم

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 26 يناير 2019, 11:01 صباحا
محطة لتوليد الكهرباء بالفحم (د ب ا)

وافقت لجنة حكومية على توقف ألمانيا عن حرق الفحم لتوليد الطاقة بحلول نهاية عام 2038. فيما أظهر استطلاع للرأي تأييد 73% من المشاركين في الاستطلاع، التخلص من الفحم في أسرع وقت ممكن قائلين إن هذا الأمر مهم أو مهم للغاية.

ووفق «دويتش فيله»، وافقت لجنة الفحم في برلين اليوم السبت على توقف ألمانيا عن حرق الفحم لتوليد الطاقة بحلول نهاية عام 2038 بعد اجتماع لإحدى وعشرين ساعة، من أجل التوصل إلى اتفاق يشمل وضع موعد للتخلص التدريجي من الطاقة المولدة باستخدام الفحم بالإضافة إلى قضايا تعويض شركات الطاقة.

وتختص اللجنة فقط بوضع اقتراحات، في حين أن التنفيذ سيكون مسؤولية حكومات الولايات الألمانية والحكومة الاتحادية في برلين.

وتحرص ألمانيا على التوقف عن استخدام الفحم من أجل الوفاء بالأهداف البيئية. كما تعتزم الدولة الصناعية ورابع أكبر اقتصاد في العالم التخلص من الطاقة النووية بحلول نهاية عام 2022 .

ووفقًا لمكتب الاحصاءات الاتحادي، قامت ألمانيا بتوليد 37% من احتياجاتها من الكهرباء من الفحم في عام 2017.

وشملت المفاوضات التي استمرت نحو يوم الكثير من القضايا، وكان من بين النقاط المهمة الاتفاق على تحديد موعد للتخلص التدريجي من الفحم. كما كانت الاعتبارات المالية بمثابة حجر عثرة، حيث طالبت شركات الطاقة بتعهد من أجل الحصول على تعويض تحسبًا لارتفاع أسعار الكهرباء.

وفي غضون ذلك، أظهر استطلاع للرأي نشرت نتائجة الجمعة، وفق الوكالة الألمانية للأنباء، تأييد المواطنين للتخلص السريع من استخدام الفحم. وأيد 73% من المشاركين في الاستطلاع، الذي أجرته قناة «زد دي اف» الألمانية، وشارك فيه ألف و285 شخصًا، التخلص من الفحم في أسرع وقت ممكن قائلين إن هذا الأمر مهم أو مهم للغاية.

وفي وقت سابق، حذرت ثلاثة اتحادات أعمال في ألمانيا من أن التحرك السريع في قضية التخلص من محطات الطاقة التي تعمل بالفحم البني قد يكلف المرافق الألمانية ما يصل إلى 54 مليار يورو (61 مليار دولار) في الفترة من الآن وحتى عام 2030.

وأوضحت الاتحادات أن التكلفة التقديرية، المستندة إلى بحث أعدته شركة الاستشارات «أورورا إنرجي»، ستكون ناتجة عن ارتفاع أسعار الكهرباء، وهو الأمر الذي سيؤثر بدوره على الشركات والمستهلكين.

وشكلت حكومة المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل لجنة للفحم تعنى بتحديد التوقيت المناسب للتخلي عن الفحم بهدف تحقيق أهداف طموحة تتعلق بالمناخ بحلول عام 2030.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«الوسط» تحاور الفريق ﻋﻠﻲ ﻛﻨﻪ: الجيش لن يتوحد في غياب الجنوب
ليبيا
هل تنجح «هدنة الأعيان» في تثبيت استقرار العاصمة؟
ليبيا
«جريدة الوسط».. سلامة: مكافحة الإرهاب وحماية المدنيين خط أحمر
ليبيا
في العدد 166: حملة على سلامة و تفاصيل هدنة «الأعيان»
ليبيا
مليار دولار خسائر إغلاق حقل الشرارة منذ 41 يومًا
ليبيا
أسماء قيادات في «داعش» ضمن كشف التعويضات في سرت
ليبيا
185 قتيلاً و456 مصابًا جراء حوادث السير خلال ديسمبر الماضي
ليبيا
المسماري يؤكد مقتل «أمير تنظيم القاعدة» في شرق ليبيا
ليبيا
تراجع عملات دولية رئيسية في السوق الموازية
ليبيا
«الأحوال المدنية» تُصدر أرقامًا وطنيّة لأرملة القذافي وأبنائها
ليبيا
قيادات مصراتة يطالبون بكشف معرقلي الترتيبات الأمنية والاقتصادية ويرفضون «عسكرة ...
ليبيا
محافظ «المركزي» يبحث عودة عمل السفارة الفرنسية
ليبيا
 المزيد من اقتصاد

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

وجبة العشاء في وقت متأخر لا تضر بالصحة