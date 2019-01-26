الدولار ينخفض من أعلى مستوى له في ثلاثة أسابيع

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 26 يناير 2019, 07:47 صباحا
امرأة تمسك بأوراق نقد فئة 100 دولار. (رويترز)

انخفض الدولار مساء الجمعة من أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع والذي بلغه في الجلسة السابقة، في الوقت الذي حول فيه المتعاملون تركيزهم إلى الاجتماع القادم لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) حيث من المتوقع أن يُبقي على أسعار الفائدة دون تغيير.

وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات، 0.6 بالمئة إلى 96.046 بعد أن ارتفع لأعلى مستوى في ثلاثة أسابيع يوم الخميس عند 96.676.

وتزامن انخفاض الدولار مع ارتفاع الأسهم الأميركية التي تلقت الدعم من أرباح إيجابية للشركات.

في المقابل، انتعش اليورو الجمعة، ليستقر بعد أن أخفق رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي الذي يميل إلى التيسير النقدي في تعديل التوقعات السلبية بالفعل لاقتصاد منطقة اليورو.

وانخفض اليورو على نطاق واسع يوم الخميس بفعل تصريحات دراجي وهبط لأدنى مستوى في شهرين مقابل الدولار عند 1.1286 دولار. لكن العملة الموحدة تعافت اليوم لترتفع 0.7 بالمئة إلى 1.1379 دولار.

وبلغ الجنيه الإسترليني أعلى مستوى في 11 أسبوعا بعد تقرير نشرته صحيفة صن بشأن تطورات الانفصال البريطاني عن الاتحاد الأوروبي.

وارتفع الإسترليني بفضل التقرير 0.4 بالمئة إلى 1.3139 دولار وهو أعلى مستوياته منذ التاسع من نوفمبر. وزاد الاسترليني نحو 1.8 بالمئة هذا الأسبوع ليتحرك فوق مستوى 1.30 دولار بفضل الآمال بأن تتفادى بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق في 29 مارس.

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