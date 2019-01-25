75 بلداً من منظمة التجارة تطلق محادثات لتنظيم التجارة الإلكترونية

المدير العام لمنظمة التجارة العالمية روبيرتو أزيفيدو خلال لقاء في منتدى دافوس السنوي للاقتصاد (ا ف ب)

أطلق وزراء 75 بلدًا في منظمة التجارة العالمية، الجمعة في دافوس، محادثات لتنظيم التجارة عبر الإنترنت، بطريقة «أكثر قابلية للتنبؤ، وأكثر فعاليةً وأمنًا»، وفق ما أعلن الاتحاد الأوروبي في بيان أوردته وكالة «فرانس برس».

وشارك في إطلاق المبادرة وزراء من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والصين وغيرها.

وأكدت المفوضة الأوروبية للتجارة أن «التجارة الإلكترونية باتت واقعًا في مناطق عديدة من العالم». من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والصين.

وأضافت: «لذلك بات من واجبنا أن نوفر لمواطنينا وشركاتنا بيئة تجاريةً تكون أكثر قابلية للتنبؤ وأكثر أمنًا وفعالية».