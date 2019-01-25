جورج سوروس يعتبر الصين «أخطر عدو» للمجتمعات الحرة في العالم

الملياردير جورج سوروس في دافوس بسويسرا (ا ف ب)

هاجم الملياردير جورج سوروس في دافوس بعنف الصين ورئيسها شي جينبينغ، معتبرًا أنها «أخطر عدو» للمجتمعات الحرة والديمقراطية.

وفي خطابه التقليدي على العشاء الذي ينظم كل سنة على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، قال سوروس إن «الصين ليست النظام المستبد الوحيد في العالم، لكنها بلا شك الأغنى والأقوى والأكثر تطورًا في مجال الذكاء الاصطناعي». وأضاف أن «هذا يجعل شي جينبينغ أخطر عدو للذين يؤمنون بالمجتمعات الحرة».

وعلى الفور، قامت الطواقم العاملة لدى سوروس بإرسال خطابه باللغة الصينية بالبريد الإلكتروني. ويؤكد رجل الأعمال في الخطاب أنه يعلق على الشعب الصيني «آمالاً كبيرة».

وتابع سوروس: «إذا تمكنت هذه الشركات من السيطرة على أسواق جي5»، الجيل الخامس من تقنيات الهواتف النقالة التي لا بد منها من أجل تطوير السيارات التي تعمل ذاتيا وأشياء أخرى مرتبطة بالإنترنت، «فستمثل خطرًا غير مقبول على أمن العالم».

وأمام صحافيين واقتصاديين ومدعوين آخرين، دعا سوروس الولايات المتحدة إلى التحرك ضد مجموعتي الصناعات التقنية الصينيتين هواوي و«زد تي اي». وقال: «العام الماضي كنت أعتقد أنه يجب تعزيز استيعاب الصين في مؤسسات الحوكمة العالمية، لكن منذ ذلك الحين، دفعني سلوك شي إلى تغيير رأي».

وأضاف العدو المعلن للرئيس الأميركي دونالد ترامب، رجل المال الذي يعمل أيضًا في الأعمال الخيرية، أن الإدارة الأميركية اعترفت بالتأكيد بأن الصين «خصم استراتيجي»، لكنه اعتبر ان هذه الفكرة «تبسيطية».

وتابع بأن أي رد سياسي فعال على الصين يجب أن يكون «أكثر تطورًا وتفصيلاً وبراغماتية»، ويجب أن يتصدى لبرنامج بكين الطموح للاستثمار في الخارج «طرق الحرير الجديدة».