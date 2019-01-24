«إيرباص» تحذر من «بريكست» دون اتفاق.. والحكومة البريطانية ترد

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 24 يناير 2019, 02:21 مساء
شعار شركة «إيرباص». (رويترز)

حذرت «إيرباص»، اليوم الخميس، من أنها قد تنقل عملياتها المتعلقة بتصنيع الأجنحة إلى خارج بريطانيا في حالة غياب إجراءات سلسة للخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، في حين ردت الحكومة البريطانية قائلة إنها ستأخذ التحذير على محمل الجد.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «إيرباص»، توم إندرز، في تسجيل مصور نشره موقع الشركة، بحسب وكالة «رويترز»، إن «قطاع الطيران البريطاني يقف الآن على حافة الهاوية»، مضيفًا: «إذا خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، فسنضطر في إيرباص لاتخاذ قرارات قد تلحق ضررًا بالغًا بالمملكة المتحدة».

وأضاف: «بالطبع ليس من الممكن نقل مصانعنا الكبيرة في بريطانيا إلى مناطق أخرى في العالم على الفور. لكن الطيران نشاط للمدى الطويل وقد نضطر لإعادة توجيه استثماراتنا في حالة الخروج دون اتفاق».

وتوظف الشركة التي تحتل المركز الثاني على مستوى العالم في قطاع صناعة الطائرات 14 ألفًا في بريطانيا.

ورد وزير شؤون الانسحاب البريطاني من الاتحاد الأوروبي، ستيفن باركلي، على تحذيرات الرئيس التنفيذي لـ«إيرباص» قائلًا: «آخذ تحذير الرئيس التنفيذي لإيرباص بجدية تامة»، مضيفًا أن إندرز دعَّم اتفاق الخروج الذي توصلت له رئيسة الوزراء تيريزا ماي والذي رفضه البرلمان هذا الشهر.

وتابع: «ما كان الرئيس التنفيذي وآخرون في مجتمع الأعمال واضحين بشأنه هو أنهم يريدون اتفاقًا لتجنب الغموض المرتبط بالخروج دون اتفاق وهو يدعم رئيسة الوزراء لذلك السبب».

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