النفط يهبط بفعل مخاوف تباطؤ نمو الطلب على الوقود

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 24 يناير 2019, 10:28 صباحا
حقل نفط. (أرشيفية. رويترز)

انخفضت أسعار النفط، اليوم الخميس، بفعل استمرار المخاوف من أن يتسبب تباطؤ النمو العالمي في كبح الطلب على الوقود وبعد زيادة مفاجئة في مخزونات النفط الخام الأميركية.

وبحسب وكالة «رويترز» فقد تراجعت العقود الآجلة لخام برنت إلى 60.85 دولار للبرميل منخفضة 29 سنتًا بما يعادل 0.5% مقارنة مع سعر التسوية السابقة.

وبلغت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 52.37 دولار للبرميل منخفضة 25 سنتًا مقارنة مع الإغلاق السابق.

وقال هيو فريم مدير المحفظة لدى «فريم فندز» في سيدني: «سوق الخام تركز حاليًا على مخاوف النمو العالمي بشكل أساسي... يبدو أنها تنظر إلى قراءات المخزونات باعتبارها (عاملاً) ثانويًا».

وأضاف: «خفض صندوق النقد الدولي لتوقعات 2019-2020 والتصريحات الواردة باستمرار من دافوس والتي تؤكد أنهم يتوقعون تباطؤ النمو العالمي على مدى العامين القادمين يفرض ضغوطًا بيعية على النفط».

وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، خفض صندوق النقد توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في 2019 و2020 بسبب ضعف في أوروبا وبعض الأسواق الناشئة.

في غضون ذلك، يجتمع قادة العالم وكبار المسؤولين التنفيذيين في دافوس بسويسرا لبحث سبل إدارة السياسات في ظل مخاوف تباطؤ الاقتصاد العالمي والأضرار الناجمة عن الحروب التجارية والانفصال البريطاني عن الاتحاد الأوروبي.

وتضررت المعنويات في سوق النفط أيضًا بفعل زيادة مفاجئة في مخزونات النفط الخام الأميركية بعد أن خفضت المصافي الإنتاج وفقًا لما أظهرته بيانات معهد البترول الأميركي الأربعاء.

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