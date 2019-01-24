قلق المستثمرين يجبر أسعار النفط على التراجع.. والذهب الأسود ينخفض لـ52 دولارًا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 24 يناير 2019, 07:57 صباحا
محطة للوقود في مكسيكو. (فرانس برس)

تشهد أسعار النفط تراجعا في آسيا الخميس متأثرة بقلق المستثمرين من تباطؤ الطلب العالمي والتقديرات التي تشير إلى زيادة مخزونات الخام الأميركي.

وانخفض سعر برميل النفط الخفيف (لايت سويت كرود) المرجع الأميركي للخام تسليم مارس 19 سنتا ليبلغ سعره 52,43 دولارا في المبادلات الإلكترونية في آسيا.

أما برميل برنت نفط بحر الشمال، المرجع الأوروبي تسليم مارس أيضا فقد تراجع 23 سنتا وبلغ إلى 60,91 دولارا.

وكانت الأسعار سجلت انخفاضا كبيرا في الأشهر الأخيرة خصوصا بسبب المخاوف من عواقب الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وخفض صندوق النقد الدولي تقديراته لنمو الاقتصاد العالمي في 2019 إلى 3,5 بالمئة.

وفي الولايات المتحدة، قال الاتحاد المهني «معهد النفط الأميركي» إن مخزونات النفط الأسبوعية ارتفعت بمقدار 6,6 ملايين برميل في الأسبوع الذي انتهى في 18 يناير، خلافا لتوقعات المحللين.

ويفترض أن تنشر الأرقام الرسمية للوكالة الأميركية للأنباء حول الطاقة الخميس. وتشكل هذه المعطيات مقياس الطلب في أكبر دولة مستهلكة للنفط في العالم.

وقال ألفونسو ايسبارزا المحلل في مجموعة «أواندا» إن «التوقعات حول النمو العالمي تبقى متشائمة وليس هناك أي مؤشر إلى خفض للرسوم الجمركية بين الصين والولايات المتحدة». وأضاف أن «الطلب العالمي على الطاقة يبقى ضعيفا والشكوك تؤثر على المستثمرين».

وكان برميل برنت تراجع الأربعاء 36 سنتا ليغلق على 61,14 دولارا في سوق المبادلات في لندن.

أما برميل النفط الخفيف فقد تراجع 39 سنتا إلى 52,62 دولارا.

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