الذهب يستقر مع ارتفاع الطلب على الملاذات الآمنة بفعل مخاوف النمو

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 23 يناير 2019, 10:57 صباحا
سبائك ذهب. (أرشيفية. رويترز)

استقرت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، بعدما حققت أكبر مكاسبها منذ التاسع من يناير في الجلسة السابقة، وسط ارتفاع الطلب على الأصول الآمنة بسبب المخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي والضبابية التي تكتنف الخلاف التجاري بين الولايات المتحدة والصين.

وبحسب وكالة «رويترز» فقد استقر السعر الفوري للذهب دون تغيير عند 1284.50 دولار للأوقية (الأونصة).

وزاد الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.1% إلى 1284 دولارًا للأوقية.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4% الثلاثاء مع انخفاض أسواق الأسهم العالمية. ونزلت الأسهم الآسيوية اليوم الأربعاء.

وقالت محللة الأسواق لدى «سي إم سي ماركتس»، مارغريت يانغ، إن بيانات مخيبة للآمال عن العوامل الأساسية للاقتصاد الكلي وتزايد مفاجئ في الضبابية التي تحيط المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين دفعت المستثمرين إلى العزوف عن الأصول العالية المخاطر، مما عزز الطلب على الأصول الآمنة.

غير أنها أضافت أن غياب التحركات الكبيرة في الأسهم الآسيوية يحد من مكاسب الذهب.

وساهمت بيانات اقتصادية مخيبة للتوقعات من الولايات المتحدة واليابان في تغذية الشعور بالتباطؤ العام. وأظهرت بيانات أمس الثلاثاء أن مبيعات المنازل الأميركية هبطت لأدنى مستوى لها في ثلاث سنوات في ديسمبر، في حين جاءت بيانات الصادرات اليابانية التي نشرت اليوم الأربعاء دون التوقعات.

علاوة على ذلك، قالت جريدة «فايننشال تايمز» إن الولايات المتحدة رفضت عرضًا صينيًا لإجراء محادثات تجارية تمهيدية هذا الأسبوع قبل المفاوضات الرفيعة المستوى المقررة الأسبوع المقبل. ونفى المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض لاري كودلو التقرير.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، انخفض البلاديوم في المعاملات الفورية للجلسة الرابعة متراجعًا 0.3% إلى 1345.50 نقطة. وكان المعدن بلغ مستوى قياسيًا عند 1434.50 دولار للأوقية الأسبوع الماضي بفعل انخفاض المخزونات وارتفاع الطلب.

وزادت الفضة 0.3% إلى 15.38 دولار للأوقية، بينما ارتفع البلاتين 0.5ً إلى 792 دولارًا للأوقية.

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