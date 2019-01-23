النفط يهبط 2% وسط تباطؤ النمو العالمي

عامل يضبط صماما في منشأة نفطية في روسيا. (رويترز)

نزلت أسعار النفط نحو اثنين بالمئة مساء الثلاثاء وسط مخاوف من أن يضغط تعثر الاقتصاد العالمي على الطلب على الوقود، مع ازدهار الحقول الصخرية الأميركية وتخفيضات دون المتوقع من روسيا.

ونزلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 1.24 دولار أو اثنين بالمئة لتبلغ عند التسوية 61.50 دولار للبرميل.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.23 دولار أو 1.9 بالمئة لتصل عند التسوية إلى 52.57 دولار للبرميل.

وقال محللون إن مخاوف السوق بشأن حجم تخفيضات الإنتاج التي تنفذها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، بمن فيهم روسيا، ساهم في دفع الأسعار للانخفاض.

وقالت الناطقة باسم وزارة الطاقة الروسية إن وزير الطاقة ألكسندر نوفاك لن يسافر إلى سويسرا لحضور المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسبب تغييرات في جدول أعماله.

وكان نوفاك قال من قبل إنه سيلتقي نظيره السعودي خالد الفالح في دافوس إذا حضر الأخير المنتدى.

ومن المستبعد أيضا أن يزور الفالح دافوس وفقا لتقرير من بلومبرج. وكان الوزير السعودي انتقد تخفيضات الإنتاج في روسيا واصفا إياها بأنها أبطأ من المتوقع.

وقال نوفاك هذا الشهر إن إنتاج روسيا من النفط انخفض أكثر من 30 ألف برميل يوميا في يناير مقارنة مع مستوى أكتوبر. وتعهدت روسيا بخفض إنتاجها 230 ألف برميل يوميا في الأشهر الثلاثة الأولى من 2019.

وأظهرت بيانات من السعودية يوم الاثنين أن صادراتها من الخام في نوفمبر ارتفعت إلى 8.2 مليون برميل يوميا من 7.7 مليون في أكتوبر، مع ارتفاع الإنتاج إلى 11.1 مليون برميل يوميا.

وفي الولايات المتحدة، التي ازدهرت فيها الحقول الصخرية على مدى السنة الأخيرة، أظهرت بيانات حكومية الأسبوع الماضي أن إنتاج البلاد من الخام بلغ مستوى قياسيا عند 11.9 مليون برميل يوميا.

وأظهرت بيانات أمريكية يوم الثلاثاء أن من المتوقع أن يرتفع إنتاج النفط من سبعة مكامن صخرية رئيسية بمقدار 63 ألف برميل يوميا في فبراير إلى 8.179 مليون برميل يوميا.

وحذر صندوق النقد الدولي يوم الاثنين من أن مخاطر حدوث تباطؤ عالمي واضح ارتفعت بسبب التجارة الدولية المقيدة، وخفض توقعاته للنمو العالمي في 2019 إلى 3.5 بالمئة من 3.7 بالمئة في تقديرات أكتوبر.