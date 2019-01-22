محكمة طوكيو ترفض طلب كارلوس غصن إطلاقه بكفالة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 22 يناير 2019, 09:42 صباحا
كارلوس غصن

رفضت محكمة طوكيو، اليوم الثلاثاء، طلبًا جديدًا تقدم به رئيس شركة نيسان السابق كارلوس غصن لإطلاقه بكفالة، رغم تعهده البقاء في اليابان حتى موعد محاكمته لاتهامه بارتكاب مخالفات مالية ينفيها بشدة.

وأكدت محكمة منطقة طوكيو رفضها الطلب الذي تقدم به محامو غصن، المعتقل منذ توقيفه في 19 نوفمبر، وهذا يعني استمرار توقيف رئيس مجلس إدارة شركة «رينو» في الوقت الحاضر حتى 10 مارس مع إمكان تمديد الفترة بصورة شهرية، وفق «فرانس برس».

وعند تقديمه الطلب، أكد غصن في بيان وزّعه ممثّلوه في الولايات المتّحدة: «في وقت تدرس المحكمة طلب إطلاقي بكفالة، أريد أن أؤكّد أنّني سأبقى في اليابان وسأحترم كلّ شروط الكفالة التي تتوصّل إليها المحكمة، أيًّا تكُن هذه الشروط».

وتعهّد غصن أيضًا بحضور جلسات المحاكمة «ليس لأنّني ملزم ذلك قانونيًا فحسب، بل أيضًا لأنّني أتوق لأن تكون لديّ الفرصة أخيرًا للدّفاع عن نفسي».

وأضاف: «لستُ مذنبًا بالتُهم الموجّهة ضدّي، وأنا أتطلّع إلى الدفاع عن سمعتي في المحكمة».

وسبق أن رفضت محكمة بداية طلبًا بالإفراج عنه بكفالة، قبل أن تؤكده محكمة استئناف هذا القرار الأسبوع الماضي.

وقرر مونوتاري أوتسورو، كبير محامي الدفاع عن غصن، تقديم التماس جديد معدلًا الحجج، لكن المحكمة رفضت هذا الطلب أيضًا.

وبإمكان غصن استئناف هذا القرار الجديد، لكن أوتسورو نفسه يرى أن غصن قد يبقى معتقلًا حتى بدء محاكمته التي لن تجري إلا بعد عدة أشهر.

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