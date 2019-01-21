ردًا على السعودية.. روسيا تؤكد التزامها بتخفيضات إنتاج النفط

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 21 يناير 2019, 08:45 مساء
وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك (رويترز)

قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، اليوم الإثنين، إن بلاده ملتزمة بتعهداتها الخاصة بتخفيضات إنتاج النفط، وذلك بعد انتقادات من السعودية، وفق وكالة «رويترز».

وفي الأسبوع الماضي، قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح إن روسيا تخفض إنتاجها النفطي بوتيرة أبطأ من المتوقع، لكن نوفاك قال إنه سيلتقي نظيره السعودي في دافوس في وقت لاحق هذا الأسبوع إذا حضر الفالح المنتدى الاقتصادي العالمي في المنتجع السويسري.

وأبلغ وزير الطاقة الروسي الصحفيين قائلاً: «الأمر يتوقف على جدول أعماله».

تراجع إنتاج «أوبك» في ديسمبر بفعل تخفيضات ثلاث دول بينها ليبيا

واتفقت «أوبك» وروسيا ودول أخرى منتجة للخام من خارج المنظمة في ديسمبر على خفض الإنتاج بمقدار 1.2 مليون برميل يوميًّا اعتبارًا من الأول من يناير. ويبلغ نصيب «أوبك» من هذا الخفض 800 ألف برميل يوميًّا.

وذكرت «أوبك» في تقريرها الشهري، بحسب وكالة «رويترز»، أن إنتاج المنظمة النفطي في ديسمبر انخفض بمقدار 751 ألف برميل يوميًّا على أساس شهري إلى 31.58 مليون برميل يوميًّا، بقيادة تخفيضات السعودية وليبيا وإيران.

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