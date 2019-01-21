الدولار قرب أعلى مستوى في أسبوعين مع تباطؤ اقتصاد الصين

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 21 يناير 2019, 03:29 مساء

استقر الدولار قرب أعلى مستوى في أسبوعين، اليوم الإثنين، متجاهلًا المخاوف بشأن ضعف النمو العالمي والبيانات التي أظهرت أن اقتصاد الصين تباطأ بشكل حاد في العام 2018.

وأجمع المتعاملون في العملة على أن الدولار سيشهد ضعفًا مع بداية العام الحالي، متوقعين أن يوقف البنك المركزي الأميركي زيادات أسعار الفائدة وأن يتباطأ الاقتصاد بعدما لقي دعما العام الماضي، بحسب وكالة «رويترز».

لكن الدولار سجل أول مكسب أسبوعي منذ منتصف ديسمبر بفضل آمال تقليص حدة التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين وبيانات أفضل من المتوقع للإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة.

واستقر مؤشر الدولار الذي يقيس قوة العملة الأميركية أمام ست عملات رئيسية اليوم الإثنين عند 96.388 بعدما ارتفع إلى 96.394 الجمعة الماضي، وهو أعلى مستوى منذ الرابع من يناير.

وصعد اليورو 0.2% إلى 1.1376 دولار، لكنه ظل قريبًا من أقل مستوى في أسبوعين عند 1.1353 دولار الذي لامسه الجمعة.

واستقر الاسترليني عند 1.2873 دولار، في حين استقر الدولار الأسترالي عند 0.7155 دولار أميركي بعدما أغلق يوم الجمعة منخفضا 0.3%.

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