«إيرباص» تبيع 65 طائرة لشركة يابانية بقيمة 7.47 مليار دولار

طائرة إيرباص «إيه 220-300» في مركز التوزيع في جنوب غرب فرنسا. (أ ف ب)

أعلنت شركة «إيرباص» لتصنيع الطائرات، اليوم الإثنين، أنّ شركة طيران «إس إم بي سي كابيتال» اليابانية أكدت طلبًا لشراء 65 طائرة إيرباص من طراز «آي 320 نيو» بسعر 7.47 مليار دولار بحسب لائحة الأسعار.

وقالت الشركة الأوروبية العملاقة، في بيان بحسب وكالة «فرانس برس»، إنّ طلب شركة «إس إم بي سي كابيتال» ومقرها دبلن شراء 50 طائرة «إيه 320 نيو» و15 طائرة «إيه321 نيو» يرفع عدد الطائرات التي اشترتها الشركة منذ العام الفائت إلى 71.

وتؤدي الطلبات الكبيرة عادة إلى حسومات على الأسعار التي تتضمنها لائحة الأسعار.

وتعد شركة «أس أم بي سي كابيتال» أحد أكبر شركات تأجير الطائرات في العالم، وهي مملوكة لمجموعة «سوميتومو ميتسوي» المالية.

وتؤجر الشركة طائرات لنحو 90 شركة طيران في 44 دولة، وأشار بيان «إيرباص» إلى أن الشركة امتلكت وأدارت أو ارتبطت بشراء 663 طائرة حتى نهاية سبتمبر الفائت.

وقالت «إيرباص» إنها حصلت على أكثر من 6500 طلبية من أكثر من 100 عميل لطائرات «نيو» التي تواجه منافسة حادة من طائرات «بوينغ 737» المشابهة لها.

وتستهلك الطائرة وقودًا أقل بنسبة 15%، وهو رقم يتوقع أن يصل إلى 20% في العام 2020.

وفي 3 يناير، قالت شركة «إيرباص» إنها أنجزت بيع 120 طائرة من طراز «إيه 220-300» ذات الممر الواحد بقيمة 11 مليار دولار.

وقد بيعت 60 من هذه الطائرات إلى شركة «جيت بلو» الأميركية الاقتصادية، بينما بيعت 60 طائرة أخرى إلى شركة «موكسي» الناشئة التي من المقرر أن تبدأ عملياتها في 2012.

وخلال العام 2018، تخلفت «إيرباص» قليلًا عن منافستها الأميركية «بوينغ»، إذ باعت الشركة الأوروبية 800 طائرة تجارية مقابل 806 طائرات باعتها «بوينغ».