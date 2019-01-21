ألمانيا تعتزم منع شركة طيران إيرانية من الهبوط في مطاراتها

طائرة تابعة لشركة طيران «ماهان» الإيرانية

ذكرت وسائل إعلام ألمانية، اليوم الإثنين، أن ألمانيا تعتزم منع شركة «ماهان إير» الإيرانية من الهبوط في مطاراتها، في تصعيد للعقوبات المفروضة من الاتحاد الأوروبي على خلفية اتهام طهران باستهداف معارضين على أراضٍ أوروبية.

وقالت جريدة «سودويتش تسايتونغ» اليومية، وفق «فرانس برس»، إنّ «مكتب الطيران الفيدرالي سيعلق هذا الأسبوع رخصة تشغيل شرطة ماهان إير الإيرانية».

ومن جانبه، أفاد ناطق باسم وزارة الخارجية في برلين بأن الوزارة لا تفصح عن عمليات صنع القرار السياسي الداخلي.

وتشغل «ماهان إير»، وهي ثاني أكبر شركة طيران في إيران، أربع رحلات بين طهران ومدينتي دوسلدورف وميونيخ الألمانيتين.

وفي وقت سابق هذا الشهر، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على أجهزة الاستخبارات الإيرانية بعدما اتهم طهران بالضلوع في مخططات لاغتيال معارضين للنظام في الأراضي الهولندية والدنماركية والفرنسية.

وتشمل العقوبات تجميد أموال وأصول أخرى لوزارة الاستخبارات الإيرانية وأفراد تابعين لها دون أن تستهدف أي شركات، وفق ما أفاد مسؤولون.

وأدرجت وزارة الخزانة الأميركية شركة «ماهان إير» على لائحة العقوبات في العام 2011، بعد أن اتهمتها واشنطن بتقديم دعم مادي وتقني لـ«فيلق القدس»، وحدة النخبة في الحرس الثوري الإيراني.

وهدّدت الوزارة الأميركية بفرض عقوبات على الدول والشركات التي تقدم خدمات للشركة الإيرانية أو تسمح لها بالهبوط في مطاراتها.

وتتعرض كبرى الشركات الألمانية لضغوط كبيرة من السفير الأميركي ريتشارد غرينيل، المقرب من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لفرض عقوبات على إيران.

وأعلنت شركات «ديوتشه بان» و«دويتشه تيلكيوم» و«دايملر بينز» ومجموعة «سيمنز» العملاقة أنها ستوقف أنشطتها في الجمهورية الإسلامية.

والثلاثاء، اعتقلت السلطات الألمانية ألمانيًا من أصل أفغاني للاشتباه بأنه كان يتجسس لحساب إيران أثناء عمله كمستشار ثقافي ولغوي للجيش الألماني.